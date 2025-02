JUVENTUS SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… I BIANCONERI QUALIFICATI A METÀ GARA

La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League? Per ora il match a Eindhoven sta offrendo un esito positivo, con i bianconeri sullo 0-0 e dunque ancora forti della vittoria per 2-1 dell’andata. La Juventus si è presentata all’appuntamento con due risultati su tre a disposizione, per i bianconeri una sconfitta con un gol di scarto significherebbe tempi supplementari mentre agli olandesi servono due reti nel secondo tempo, a questo punto, per ribaltare la situazione. Il Psv è partito molto forte e la Juventus, a parte la tegola dell’infortunio a Renato Veiga, ha giocato una prima frazione in crescendo. (agg. di Fabio Belli)

JUVENTUS SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… A EINDHOVEN PER REGGERE!

La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League? Domanda cui risponderà il Phillips Stadion di Eindhoven tra qualche ora, è in programma il ritorno dei playoff contro il Psv e si riparte dal 2-1 con cui i bianconeri hanno vinto, non senza faticare, la partita di andata all’Allianz Stadium. Vantaggio firmato dal gran destro al volo di Weston McKennie, pareggio olandese con Ivan Perisic – proprio lui, l’ex dell’Inter e uno degli uomini più attesi – poi il guizzo di Francisco Conceiçao a ispirare il tap-in di Samuel Mbangula, prima e dopo qualche altra occasione mancata ma anche il rischio di subire altre reti, la Juventus arriva qui comunque in vantaggio.

Ora, per qualificarsi agli ottavi di Champions League, i bianconeri naturalmente hanno due strade: va ricordato, ma ormai lo sappiamo bene, che quattro anni fa la Uefa ha cambiato formula togliendo il valore doppio ai gol segnati in trasferta. Per questa sera probabilmente è anche un vantaggio per la Juventus, ma lo dirà il campo: intanto, sappiamo già che se il Psv dovesse vincere 1-0 si andrebbe ai tempi supplementari ma, per contro e stando a quanto appena sottolineato, anche un 3-2 in favore degli olandesi prolungherebbe la sfida per almeno 30 minuti, con la possibilità che la qualificazione venga decisa ai calci di rigore.

JUVENTUS SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… COSA SERVE PER GLI OTTAVI

Dunque ecco che la Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League vincendo o pareggiando: attenzione, stiamo naturalmente parlando dell’esito nei 90 minuti, come già detto il pass per il prossimo turno potrebbe arrivare anche con la sconfitta ma si dovrebbe passare almeno dai supplementari e magari anche dai rigori, inoltre va aggiunto che un eventuale ko dovrebbe essere con una rete di margine, perché in caso di due o più gol di scarto il Psv Eindhoven si prenderebbe gli ottavi avendo una differenza reti migliore nelle due partite. La Juventus invece si qualifica se eviterà la sconfitta: è chiaramente un obiettivo alla portata, ma bisognerà vedere che squadra scenderà in campo.

Sarà quella impaurita e impacciata che abbiamo visto in certe uscite stagionali (dallo Stoccarda al Bruges passando per il Benfica, stando alla Champions League) o quella che ha battuto il Manchester City ma anche le due milanesi in campionato, in entrambi i casi cambiando totalmente passo nel secondo tempo? Gli ultimi risultati ci dicono che Thiago Motta sembrerebbe vicino alla quadratura del cerchio, ma stasera la Juventus giocherà in uno stadio ribollente e non certo dalla sua parte, servirà la migliore versione bianconera per qualificarsi e proseguire la corsa in Champions League.