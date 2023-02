Juventus si qualifica agli ottavi se…/ Europa League, risultati utili con il Nantes

JUVENTUS SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… I RISULTATI CONTRO IL NANTES

La Juventus si qualifica agli ottavi di Europa League? Lo scopriremo a partire dalle ore 18:45 di giovedì 23 febbraio, quando i bianconeri saranno impegnati alla Beaujoire per affrontare il Nantes nella partita di ritorno. Non è una novità che la Juventus parta da una situazione sfavorevole, perché era successo anche negli ultimi anni in Champions League: la differenza è che giovedì scorso all’Allianz Stadium è maturato un pareggio (1-1 con Blas che ha risposto a Vlahovic) e che appunto questa volta la partita di ritorno si gioca in trasferta, il che se vogliamo porta buoni ricordi alla Vecchia Signora.

Ricordi che sono legati a un 2-2 interno contro il Tottenham, poi ribaltato da un 2-1 a Londra con i gol di Higuain e Dybala; era il 2018 e da quel momento tante cose sono cambiate, a cominciare dal fatto che oggi la Juventus cerca la qualificazione agli ottavi di Europa League avendo fallito in maniera incredibile il girone al piano superiore. Vediamo comunque: intanto bisogna dire che il gol subito in casa non ha troppi effetti negativi, visto che dallo scorso anno non esiste più – come sappiamo – la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta.

EUROPA LEAGUE: COSA SERVE ALLA JUVENTUS PER QUALIFICARSI?

Dunque la Juventus si qualifica agli ottavi di Europa League vincendo, ma questo vale ovviamente anche per il Nantes: qualunque pareggio porterebbe la partita della Beaujoire ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore. Il punto dunque è che la Juventus ha bisogno di vincere; l’anno scorso aveva affrontato con totale fiducia la partita interna contro il Villarreal ed era miseramente crollata in casa, qui siamo in trasferta e, se pur è vero che il Nantes rimane una squadra decisamente inferiore, a Torino settimana scorsa ha saputo giocare una partita accorta, certo è stata anche fortunata ma comunque quando ha avuto la possibilità di colpire lo ha fatto.

Questo a differenza di una Juventus che dal ritorno di Massimiliano Allegri fatica enormemente anche solo a gestire il possesso del pallone a rendersi pericolosa nell’area di rigore avversaria. Il che non significa che non ci siano speranze, anzi: la Juventus comunque parte favorita nel ritorno dei playoff, ma per qualificarsi agli ottavi di Europa League dovrà comunque giocare una partita aggressiva e votata a segnare anche più di un gol. Già il fatto che in conferenza stampa Allegri abbia ventilato l’ipotesi dei supplementari non depone a favore dei bianconeri…











