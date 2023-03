JUVENTUS SI QUALIFICA AI QUARTI SE…/ Risultati contro Friburgo: la partita comincia

JUVENTUS SI QUALIFICA SE… SI GIOCA A FRIBURGO!

Siamo finalmente pronti a scoprire se la Juventus si qualificherà per i quarti di Europa League. L’ultima volta in cui i bianconeri hanno incrociato una squadra tedesca nella fase ad eliminazione diretta è andata male, in modo anche beffardo: era il Bayern Monaco allenato da Pep Guardiola, negli ottavi della Champions League 2015-2016. La Juventus era arrivata seconda nel suo girone a causa della sconfitta di Siviglia, con gol del grande ex Fernando Llorente; contro i bavaresi era andata sotto di due gol all’Allianz Stadium, ma nel secondo tempo aveva trovato la forza di rimontare e il match di andata era finito 2-2.

Diretta/ Catanzaro Monterosi (risultato finale 3-0): Vandeputte chiude il match!

Al ritorno la squadra di Massimiliano Allegri aveva avuto una reazione straordinaria, segnando due gol nel primo tempo con Paul Pogba e Juan Cuadrado; poi però aveva incassato una rete, e all’ultimo secondo dei tempi regolamentari Patrice Evra, invece di allontanare il pallone, aveva tentato e sbagliato un dribbling che aveva generato il pareggio del Bayern, poi qualificato ai supplementari per 4-2. Chiaramente il Friburgo di oggi non si può paragonare per valori al Bayern di allora, tuttavia la Juventus dovrà stare molto attenta; ora parola all’Europa Park dove finalmente è tutto pronto per stabilire la qualificazione ai quarti di Europa League, Friburgo Juventus si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Friburgo Juventus (risultato 0-0) video streaming tv: il VAR annulla il gol!

RISULTATI CONTRO IL FRIBURGO

La Juventus si qualifica ai quarti di Europa League? Dalle ore 18:45 di giovedì 16 marzo conosceremo la risposta: come noto si gioca Friburgo Juventus, match di ritorno negli ottavi di finale del torneo, e all’Europa Park si riparte dalla vittoria per 1-0 che i bianconeri hanno centrato la scorsa settimana, grazie al colpo di testa di Angel Di Maria che ha messo a segno il quarto gol nelle ultime due partite di Europa League. Un risultato che sarebbe potuto essere più largo, se non fosse che la Juventus non ha saputo capitalizzare la propria superiorità: era già successo contro il Nantes nei playoff, ora i risultati utili concedono più margine ma la trasferta contro il Friburgo sarà comunque complicata.

Diretta/ Sivasspor Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: salva Terracciano

Un 1-0 casalingo infatti è un risultato che sarebbe stato “semi-blindato” fino a un paio di anni fa: non più così oggi, perché la Uefa ha cancellato la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta. Ne deriva che, dovesse perdere 2-1 o 3-2, vale a dire con una rete di scarto ma segnandone almeno una, la Juventus non sarebbe qualificata ai quarti di Europa League o comunque non subito, perché dovrebbe passare dai tempi supplementari e poi eventualmente dai rigori. Un vantaggio in più per il Friburgo, anche se è giusto e corretto dire che i bianconeri hanno comunque qualcosa in più rispetto alla squadra tedesca.

COSA SERVE ALLA JUVENTUS

La Juventus infatti si qualifica ai quarti di Europa League se vince o pareggia: avendo già un 1-0 all’andata, è chiaro che evitando la sconfitta all’Europa Park la squadra di Massimiliano Allegri confermerebbe il suo vantaggio, passerebbe il turno e dunque sarebbe leggermente più vicina all’obiettivo che si è prefissata, vale a dire quello di arrivare in fondo all’Europa League e provare a vincerla, perché in questo momento la situazione in campionato è delicata e non si può ancora dire cosa succederà con il ricorso sul caso plusvalenze, né se la seconda parte dell’indagine porterà eventualmente altre penalizzazioni che potrebbero affondare la Vecchia Signora.

In questo momento dunque la qualificazione ai quarti di Europa League è una priorità per la Juventus, che sa di potersela andare a prendere: nei playoff ha vinto 3-0 a Nantes la partita di ritorno, il Friburgo è certamente superiore ai francesi (e lo ha dimostrato nel girone) ma la Juventus ha ancora qualcosa in più dei tedeschi, che comunque vanno rispettati perché in Bundesliga si stanno concretamente giocando la qualificazione alla prossima Champions League e sono una squadra con qualità. Attenzione dunque, perché una sconfitta con due gol di scarto eliminerebbe la Juventus dall’Europa League: tra poco il terreno di gioco dell’Europa Park ci dirà chi si prenderà la qualificazione ai quarti di finale…











© RIPRODUZIONE RISERVATA