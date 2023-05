JUVENTUS SI QUALIFICA IN FINALE SE/ Un precedente molto amaro in Europa League

JUVENTUS SI QUALIFICA SE: IL PRECEDENTE

In attesa di scoprire se la Juventus si qualifica per la finale di Europa League, dobbiamo ricordare che da molti anni i bianconeri non avevano più a che fare con questa competizione, per cui dobbiamo tornare con la memoria all’edizione 2013-2014, l’ultima nella quale la Juventus era retrocessa dai gironi di Champions League e quindi disputò l’Europa League nella seconda metà della stagione. Il ricordo non è a dire il vero particolarmente piacevole, soprattutto per quanto riguarda proprio la semifinale, che riservò l’amarezza dell’eliminazione per mano del Benfica con sconfitta 2-1 in Portogallo e pareggio 0-0 al ritorno.

Due risultati che avevano così vanificato la possibilità di disputare la finale in casa all’Allianz Stadium. Curiosamente, i portoghesi a Torino giocarono proprio contro il Siviglia e persero ai calci di rigore, nell’anno del record di punti della Juventus di Antonio Conte, che ricevette critiche da chi lo riteneva più interessato a fare il record in campionato che a conquistare la vittoria in Europa League. Gli andalusi invece hanno un feeling speciale con la competizione, chissà se oggi cambierà la storia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS IN FINALE DI EUROPA LEAGUE?

La Juventus si qualifica per la finale di Europa League? Avremo la risposta solamente questa sera, perché l’appuntamento è fissato alle ore 21.00 per Siviglia Juventus, la partita di ritorno della semifinale sul campo degli andalusi che, dopo il pareggio per 1-1 di sette giorni fa all’andata all’Allianz Stadium, emetterà il verdetto più atteso dai tifosi bianconeri. Sappiamo che la Juventus è uscita malamente dalla Champions League nello scorso autunno, ma la retrocessione in Europa League potrebbe avere sortito effetti non del tutto negativi, perché fornisce ai bianconeri la possibilità di rendere ottima una stagione finora complicata, sia in campo sia fuori.

Per la Juventus quindi l’obiettivo è quello di tornare in una finale europea a sei anni di distanza dalla precedente: certo, nel 2017 si trattava della Champions League e per i bianconeri era la seconda in tre anni dopo quella del 2015 – doppia sconfitta contro Barcellona e Real Madrid -, ma sarebbe comunque una notevole soddisfazione, sperando poi naturalmente di riuscire a sfatare il tabù delle finali. Prima però bisogna raggiungere l’ultimo atto del 31 maggio a Budapest, allora vediamo come la Juventus si qualifica per la finale di Europa League.

RISULTATI UTILI PER LA FINALE DI EUROPA LEAGUE

La Juventus si qualifica per la finale di Europa League con quali combinazioni di risultati? La base di partenza è naturalmente il pareggio per 1-1 nella partita d’andata della semifinale contro il Siviglia disputata sette giorni fa all’Allianz Stadium, grazie al gol segnato in pieno recupero da Federico Gatti per evitare quella che sarebbe stata una scomodissima sconfitta casalinga, a maggior ragione pensando alla straordinaria tradizione del Siviglia in Europa League negli ultimi due decenni, per cui allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan sarà comunque molto difficile.

Con questo risultato è molto semplice spiegare la situazione in ottica qualificazione. Con una vittoria ovviamente la Juventus si qualifica per la finale di Europa League; in caso di pareggio si andrebbe invece ai tempi supplementari e poi eventualmente anche ai calci di rigore per stabilire il nome della finalista. Infine, naturalmente i bianconeri con una sconfitta dovrebbero fare i conti con l’eliminazione e con la fine dell’avventura europea per la Juventus di Massimiliano Allegri.











