Juventus si qualifica o eliminata se…/ Risultati utili per evitare l’eliminazione, Champions League

JUVENTUS ELIMINATA O SI QUALIFICA SE…: IL DIFFICILE CAMMINO IN CHAMPIONS LEAGUE

Dopo due sconfitte nelle prime due partite del girone H, purtroppo siamo qui a calcolare le possibilità che la Juventus sia eliminata dalla Champions League o di riaprire la qualificazione agli ottavi. Possiamo allora dare subito una buona notizia: almeno per la matematica, la condanna non sarebbe definitiva nemmeno in caso di sconfitta, anche se evidentemente perdere in casa contro il Maccabi Haifa sarebbe una sciagura che renderebbe praticamente impossibile inseguire la qualificazione per gli ottavi di Champions League e metterebbe tutta in salita la strada addirittura per il terzo posto che porterà almeno in Europa League.

La matematica non condannerebbe e quindi la Juventus non sarà eliminata oggi dalla Champions League nemmeno in caso di sconfitta perché sarebbe a 6 punti di distanza dal secondo posto di chi dovesse perdere in Benfica PSG, oppure a 7 punti da entrambe in caso di pareggio a Lisbona. Mancheranno poi ancora tre giornate con 9 punti in palio, di conseguenza ecco che l’eliminazione della Juventus non sarebbe definitiva nemmeno in caso di sconfitta che sarebbe però ovviamente deleteria e ricaccerebbe i bianconeri in crisi.

CHAMPIONS LEAGUE: JUVENTUS ELIMINATA SE… I RISULTATI UTILI

Detto quindi che la Juventus non sarà eliminata oggi dalla Champions League, resta il fatto che per avere reali speranze di inseguire ancora la qualificazione agli ottavi di finale sarà necessario vincere oggi, anche perché la partita casalinga contro il Maccabi Haifa dovrebbe essere in assoluto la più facile del girone. Anzi, per un vero rilancio sarà necessario vincere anche in Israele settimana prossima: solo con 6 punti in queste due partite la Juventus potrà tornare in corsa.

Volendo provare a immaginare questa ipotesi, naturalmente poi molto dipenderà dai risultati della doppia sfida tra Benfica e PSG: a questo punto, per la Juventus sarebbe meglio che una sola squadra le vincesse entrambe (con il Paris Saint Germain primo indiziato), così che la squadra bianconera possa agganciare l’altra a quota 6 punti, anche se poi servirebbe anche ribaltare lo scontro diretto che al momento è sfavorevole sia con i francesi sia contro il Benfica. Per farla breve: al momento l’unica cosa fondamentale è vincere (due volte) contro il Maccabi Haifa…

