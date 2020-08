Juventus si qualifica se/ Champions League: serve vincere, con quali risultati?

La Juventus si qualifica se… quali combinazioni di risultati servono ai bianconeri di Maurizio Sarri per raggiungere i quarti di Champions League? La base di partenza naturalmente è la sconfitta per 1-0 a Lione nell’andata degli ottavi di finale contro la squadra francese, di conseguenza questa sera all’Allianz Stadium i campioni d’Italia sono chiamati alla rimonta. Infatti la Juventus sarà certamente eliminata in caso di pareggio oppure sconfitta, ma pure una vittoria non è detto che basti alla Juventus per qualificarsi al prossimo turno della tanto ambita Champions League. In particolare, la Vecchia Signora sarà eliminata in caso di vittoria con un solo gol di scarto ma con entrambe le squadre a segno (2-1, 3-2, eccetera), perché la regola dei gol segnati in trasferta premierebbe il Lione. Detto che con l’1-0 Juventus si andrebbe naturalmente ai tempi supplementari, ecco che al termine dei tempi regolamentari la Juventus si qualifica se vincerà con almeno due gol di scarto.

LA JUVENTUS SI QUALIFICA SE… IL PRECEDENTE

D’altronde, mettendo a tema “la Juventus si qualifica se” dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League, la situazione risultava essere peggiore un anno fa, quando i bianconeri allora allenati da Massimiliano Allegri erano stati sconfitti per 2-0 a Madrid dai padroni di casa dell’Atletico, ma poi ribaltarono lo scenario con una vittoria 3-0 allo Stadium griffata dalla tripletta di Cristiano Ronaldo, certamente il punto più alto fino a questo momento dell’esperienza di CR7 in maglia bianconera. La Juventus in fondo vinceva scudetti a ripetizione già prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, al quale si chiede soprattutto il definitivo salto di qualità europeo. L’anno scorso le speranze finirono ai quarti contro la rivelazione Ajax, quest’anno fermarsi già agli ottavi al cospetto del Lione sarebbe (inutile nasconderlo) un passo indietro: gli uomini di Maurizio Sarri sapranno evitarlo?



