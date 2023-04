Juventus si qualifica se/ In semifinale di Europa League? Risultati utili contro lo Sporting

IN SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE? IL PASSO DELLA JUVENTUS PER LA QUALIFICAZIONE

La Juventus si qualifica per le semifinali di Europa League? Avremo la risposta solamente questa sera, dal momento che inizierà alle ore 21.00 la partita di ritorno dei quarti di finale sul campo dello Sporting Lisbona che emetterà il verdetto più atteso dai tifosi bianconeri. Sappiamo che la Juventus è uscita malamente dalla Champions League nello scorso autunno, ma la retrocessione in Europa League ha cambiato gli orizzonti, perché finora la Juventus ha raccolto quattro vittorie e un pareggio su cinque partite giocate nella seconda competizione europea.

Per la Juventus quindi l’obiettivo è quello di tornare in una semifinale europea a sei anni di distanza dalla precedente: certo, nel 2017 si trattava della Champions League e i bianconeri raggiunsero anche la finale poi persa contro il Real Madrid, ma sarebbe comunque una più che discreta soddisfazione in una stagione complicata sotto molti punti di vista per i bianconeri. Premesso tutto ciò, vediamo come la Juventus si qualifica per la semifinale di Europa League.

JUVENTUS SI QUALIFICA SE: RISULTATI UTILI

La Juventus si qualifica per la semifinale di Europa League con quali combinazioni di risultati? La base di partenza è naturalmente la vittoria per 1-0 nella partita d’andata del quarto di finale contro lo Sporting Lisbona disputata sette giorni fa all’Allianz Stadium, vinta grazie al gol segnato da Federico Gatti al 73’ minuto di gioco. Con questo risultato avrebbe fatto comodo avere ancora la regola del gol in trasferta, senza la quale tuttavia è ancora più semplice spiegare la situazione in ottica qualificazione.

Partendo da una vittoria, di conseguenza ecco ovviamente che la Juventus si qualifica per la semifinale di Europa League sia con un’altra vittoria oppure anche in caso di pareggio, quindi i bianconeri hanno due risultati su tre a disposizione. Con una sconfitta con un solo gol di scarto si andrebbe ai tempi supplementari, con un ko con un margine di almeno due gol scatterebbe invece immediata l’eliminazione, ci sarà da lottare ma la Juventus ha almeno un piccolo margine di vantaggio.

