JUVENTUS/ Simone Pepe: “Chiesa fondamentale, la Juve si esalta nelle difficoltà”

SIMONE PEPE E IL MOMENTO IN CASA JUVE: SUPERERANNO ANCHE LA PENALIZZAZIONE!

L’ex centrocampista Simone Pepe, oggi procuratore sportivo, ha fatto il punto della situazione in casa Juventus attraverso le colonne di Tuttosport: “La Juventus nelle difficoltà si esalta. Io ci sono stato dentro e so bene come ragionano: qualunque cosa succeda si va avanti comunque, si lotta come sempre. Certo, non è facile giocare con quindici punti di penalizzazione sulle spalle ma so come la pensano e come siano in grado di superare ogni ostacolo. I 15 punti in più li avevano già guadagnati sul campo, poi vediamo se saranno restituiti o meno. E poi Allegri è un allenatore importante, Sa benissimo come gestire il gruppo. È una persona molto intelligente ed è una cosa da non dare mai per scontata. Lui sa anche quando deve essere incudine e quando invece martello. Rispecchia perfettamente lo stile Juve”.

SIMONE PEPE ESALTA I SINGOLI BIANCONERI: DA KOSTIC A MILIK…

Da ex calciatore Simone Pepe non può che analizzare il momento dei singoli elementi bianconeri: “Chiesa è una pedina fondamentale perché spacca le partite con il suo cambio di passo. Nei momenti decisivi è uno che si trova sempre nella partita. I giocatori così servono sempre, così come è importantissima la ritrovata continuità di Di Maria. Ha avuto qualche problemino ma adesso sta bene. L’imbarazzo della scelta fra lui e Milik dal primo minuto deve essere considerato soltanto un piacere. Bisogna vedere come rientra l’argentino e poi Allegri sceglierà chi sarà titolare, mentre l’altro entrerà in corsa. Quando i problemi in una formazione sono questi si può stare tranquilli, anzi bisognerebbe averne molti di grattacapi di questo tipo. Kostic può dare tanto perché è un giocatore di gamba che sta facendo il quinto in modo esemplare dopo aver fatto il quarto di centrocampo e il terzo attaccante. Fare il quinto è diverso e io lo so bene perché è successo anche a me. Gli voglio davvero fare i complimenti perché si è adattato benissimo”.

