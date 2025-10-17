La Juventus torna sotto indagine della UEFA per violazioni del Fair Play finanziario, rischia una multa e limitazioni sulla prossima lista UEFA

I parametri del Fair Play finanziario non rispettati dalla Juventus

Dopo le voci sulla ipotetica cessione del club bianconero, la Juventus si è trovata nuovamente al centro delle notizie per essere tornata al centro di un’indagine da parte della UEFA sui suoi conti e in particolare per alcune violazioni del Fair Play finanziario che potrebbero esserci state nell’ultima stagione. A renderlo noto è stato lo stesso club che nell’annuale relazione finanziaria, pubblicata in vista delle elezioni del nuovo cda previste per il 7 novembre, ha dichiarato di aspettarsi una sanzione economica con un importo irrilevante e qualche limitazione nella lista UEFA.

Più precisamente la Juventus avrebbe mancato di rispettare il parametro della Football Earning Rule entro il 18 settembre e per questo è stato avvisato dalla UEFA di essere finito al centro di un’indagine per il potenziale sforamento di questo parametro nel triennio dal 2022 al 2025. Per quanto riguarda lo Squad Cost Ratio, la regola che norma il rapporto tra costi e ricavi, invece il club non rischia niente visto che è riuscito a rispettare il parametro dell’80% previsto per il 2024, e che riuscirà a rispettarlo anche nel 2025, quando il parametro sarà abbassato al 70%.

Le possibili sanzioni per la Juventus

Come detto dalla stessa Juventus quindi i dirigenti si aspettano una multa di pochi milioni di euro, cifre per niente proibitive per un club importante come quello bianconero, e una limitazione sulla lista UEFA della prossima stagione che imporrà il divieto di iscrizione nella stessa dei nuovi acquisti. Una simile penalizzazione era stata rifilata anche alla Roma in una delle stagioni precedenti e che potrebbe essere realmente limitante solo nel caso di cessioni pesanti vista l’impossibilità di inserire eventuali nuovi acquisti al loro posto per le competizioni UEFA.

Questa eventualità però è ancora tutta da vedere mentre la sanzione di tipo economico sembra certa, non ha quindi senso per i tifosi iniziare già a preoccuparsi per quello che avverrà nella prossima stagione e il mercato che verrà portato avanti, anche con l’influenza di tali limitazioni. Nella stessa nota è stato poi reso noto anche il costo dell’ex direttore generale Cristiano Giuntoli per la stagione da dirigente bianconero e quello relativo alla sua buonuscita, per il primo si parla di 2.307.692 euro lordi mentre per concordare il suo addio sono stati pagati 850.000 euro lordi.