Luciano Spalletti, neo allenatore della Juventus, ha rilasciato una battuta sul tatuaggio del Napoli durante la conferenza stampa odierna

Nel corso della presentazione alla stampa di oggi, Luciano Spalletti, neoallenatore della Juventus, ha scherzato con i giornalisti, lanciando qualche frecciatina ai tifosi del Napoli che in queste ore lo stanno attaccando sul web e sui social. Le prime parole sono state sul famoso tatuaggio che il tecnico toscano aveva deciso di farsi sul braccio sinistro per celebrare lo scudetto vinto in Campania proprio con gli azzurri: il terzo tricolore della storia dei partenopei, ma soprattutto il primo dopo una lunga attesa durata ben 33 anni. “Mi sono fatto tirare il sangue dall’altro braccio”, ha scherzato Spalletti riferendosi agli esami del sangue durante le visite mediche di ieri e, appunto, alla posizione del tatuaggio, aggiungendo che “di qua non volevo farmi toccare”.

Parole che hanno strappato un sorriso ai presenti e anche allo stesso Spalletti, che poi è divenuto senza dubbio più serio quando ha deciso di replicare alle accuse dei suoi ex tifosi. In queste ore è divenuto virale infatti un vecchio video in cui Luciano Spalletti parlava del suo futuro post-Napoli, dicendo che non avrebbe indossato alcuna tuta che non fosse quella partenopea: “Ma era un discorso riferito solo a quella stagione”, ha precisato il neo tecnico della Juventus.

SPALLETTI FA CHIAREZZA: “LA MIA CARRIERA NON ERA FINITA DOPO NAPOLI”

Ovvio che Spalletti non sarebbe potuto restare fermo tutta la vita e, dopo l’esperienza con la Nazionale italiana conclusasi negativamente, ha colto la palla al balzo, accogliendo la chiamata di uno dei club più vincenti della storia del calcio italiano.

Spalletti ha voluto chiarire che “il rapporto con Napoli e la città rimarrà sempre intatto da parte mia”, ricordando di aver rispettato la parola data, visto che “in quella stagione ricevetti numerose proposte”, ha detto sempre riguardo al post-Napoli. “Non è che dopo Napoli dovevo smettere, la mia carriera non è finita”. Appuntamento al prossimo 7 dicembre, quando allo stadio Maradona il Napoli ospiterà la Juventus, tra l’altro con due allenatori ex delle due squadre.

