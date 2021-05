Juventus, via anche Pavel Nedved?/ “A rischio anche Andrea Agnelli, deciderà Elkann”

Andrea Agnelli ha le ore contate alla presidenza della Juventus? Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Dagospia, dopo l’addio di Andrea Pirlo e di Fabio Paratici, potrebbe toccare al numero uno bianconero. Prima però John Elkann, a capo della Exor che è detiene le “chiavi” della Juventus, dovrebbe mettere alla porta anche il vicepresidente Pavel Nedved. C’è aria di novità a Torino. Ad esempio, il capo della comunicazione Claudio Albanese sarà sostituito da una struttura esterna almeno fino a dicembre. Inoltre, arriverà un nuovo capo del personale, visto che ad oggi la delega è in mano ad Andrea Agnelli dopo le dimissioni di due mesi fa della responsabile. Previsto anche un rinnovamento totale dell’area legale, a partire dal Chief legal officer Cesare Gabasio. Quindi, secondo il sito di Roberto D’Agostino, per la squadra di avvocati è arrivata la resa dei conti dopo le decisioni assunte negli ultimi anni. Senza dimenticare che l’avvocato Maria Turco è indagata a Perugia per l’esame farsa di Luis Suarez.

RIVOLUZIONE ELKANN? NASI IDEA PER IL POST AGNELLI

Andrea Agnelli ha il posto assicurato alla guida della Juventus fino a dicembre, sempre che John Elkann non decida di mischiare subito le carte in tavola, come già fatto in panchina col ritorno di Massimiliano Allegri. Invece il destino di Pavel Nedved sembra ormai scritto e lontano da Torino. Per quanto riguarda la figura di amministratore delegato, non tornerà Francesco Calvo, la cui moglie Deniz Akalin è finita tra le braccia proprio di Andrea Agnelli. Si è parlato di Giovanni Carnevali, attuale ad del Sassuolo, ma è considerato troppo vicino a Beppe Marotta. Dunque, in ballo c’è Maurizio Arrivabene, ex direttore tecnico della Ferrari e già nel mondo Juventus, visto che è membro del consiglio di amministrazione. Ma non è da escludere un nome a sorpresa, quello di una persona che conosce bene le dinamiche interne alla famiglia Agnelli e alla squadra bianconera. Per quanto riguarda la presidenza, comunque, si parla da settimane di Alessandro Nasi che però, come riportato da Dagospia, è tifoso del Torino e sarebbe stato avvistato in passato a tifare i granata proprio in curva con gli ultrà.

