Tutto su Jyoti Amge, la donna più bassa del mondo

Jyoti Amge è tra le protagoniste della nuova puntata de Lo show dei record 2025 in onda questa sera su canale 5. Arriva dall’India ed è una vecchia conoscenza del pubblico del programma dedicato ai record di ogni tipo. Jyoti, infatti, è stata conosciuta dal pubblico italiano nel 2011 quando, all’epoca, era una ragazza simpatica e intelligente. Successivamente, Jyoti è tornata in Italia, sempre ospite de Lo Show dei record nel 2023 quando Gerry Scotti ha ritrovato una giovane donna sempre molto simpatica e con una grande voglia di vivere-

Marta Russo: il caso a 'Linea di confine'/ Cos'è successo e controversie: il cold case del delitto perfetto

All’epoca, accolta dalla musica indiana, Jyoti si era raccontata svelando di essere sempre stata molto orgogliosa della sua altezza anche grazie al supporto che ha sempre avuto dalla sua famiglia che non l’ha mai lasciata sola e l’ha sempre seguita nei suoi viaggi in giro per il mondo come rappresentante del record in qualità di donna più bassa del mondo.

Ciro sapeva che la madre era viva! Tutta la verità sul passato di Rosa Ricci/ Anticipazioni Mare Fuori 5

Jyoti Amge e il rapporto con il suo corpo

Sempre sorridente è nata nel 1993 ed è alta 62,8 cm. La donna è stata dichiarata la donna più bassa del mondo[ nonché la persona più bassa del mondo dopo la morte dell’uomo più basso del mondo, Junrey Balawing (1993-2020), che era alto solo 59,93 centimetri come si legge su Wikipedia.

Jyoti è diventata la donna più piccola del mondo a causa del nanismo primordiale, forma di nanismo che ha bloccato la crescita del suo corpo all’età di 3 anni. Molto intelligente, non ha mai rinunciato a studiare e si è laureata in Letteratura presso l’Università di Nagpur. E’ molto attiva su You Tube dove ha un canale con un milione di follower, ma è anche presente su Instagram dove è seguita da più di 2,1 milioni di followers.

Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro: chi sono/ Condannati per l'omicidio di Marta Russo