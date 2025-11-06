K-Pop Demon Hunters 2 confermato da Netflix: il sequel del fenomeno globale arriverà sulla piattaforma, ecco quando

È ufficiale: K-Pop Demon Hunters 2 si farà, ma i fan dovranno armarsi di molta pazienza. Il sequel dell’amato film d’animazione è stato finalmente confermato da Netflix, ma la data d’uscita è fissata al 2029. Dunque, ci saranno ben quattro anni di attesa prima di poter rivedere sullo schermo le coraggiose Huntr/x, le idol-guerriere che hanno conquistato il pubblico. La decisione di posticipare così tanto il secondo capitolo nasce da una motivazione precisa: il successo del primo film è stato del tutto inaspettato e un sequel non era nei piani iniziali.

Per questo, bisognerà ripartire praticamente da zero, lavorando sulla scrittura, la sceneggiatura e l’animazione, oltre che sul doppiaggio e la colonna sonora. Netflix, da parte sua, sembra intenzionata a puntare molto sul progetto, con l’obiettivo di offrire un prodotto visivamente spettacolare e narrativamente più profondo. In un panorama in cui il K-pop è ormai un fenomeno globale, l’unione tra musica e fantasy continua a rivelarsi vincente, e il ritorno delle Huntr/x promette di essere uno degli eventi d’animazione più attesi del decennio.

K-Pop Demon Hunters 2: i dettagli sul sequel del fenomeno Netflix

A quanto pare, la trama di K-Pop Demon Hunters 2 ripartirà esattamente da dove si era interrotta. Difatti, le protagoniste torneranno sul palco e in battaglia, pronte a salvare ancora una volta il mondo dalle forze oscure che minacciano la Terra. Secondo le prime indiscrezioni, il sequel esplorerà non solo nuove missioni e combattimenti spettacolari, ma anche il passato delle protagoniste e il legame tra la musica e il potere magico. Nel frattempo, i fan sperano in nuove canzoni originali, magari in collaborazione con artisti reali della scena K-pop, e non mancano le voci su possibili nuovi personaggi e rivali pronti a mettere alla prova le nostre eroine.