K_Mono, Gruppi/ Samuel: “L’altra volta mi eravate piaciuti di più” (X Factor 13)

I K_Mono si giocano tutto agli Home Visit dopo aver rischiato di dover dire addio per sempre al loro percorso a X Factor 13. “Semplici ma essenziali” per Mara Maionchi, il gruppo si è presentato ai Bootcamp con il brano “Wicked Game”, ma la loro esibizione, anche se ha conquistato gli altri giudici nel parterre, non ha soddisfatto le ampie aspettative del leader dei subsonica. “A costo di essere impopolare, l’altra volta mi eravate piaciuti molto di più”, ha fatto notare Samuel. Prima di escluderli, però, il noto coach ha voluto dar loro una seconda chance per ottenere una delle cinque preziosissime sedie: “vorrei sentire anche una sola frase cantata in italiano”. Colta di sorpresa, Giulia Oddi, la cantante e leader della band non ha nascosto di essere impreparata a quella richiesta; poi, intonando “Mi sono innamorato di te” di Tenco, è riuscita a conquistare l’accesso agli Home Visit. “Hai citato uno dei miei autori preferiti”, ha sottolineato Samuel.

“Ecco perché ci chiamiamo K_Mono”

A X Factor 13 sono noti semplicemente come i K_Mono, nella vita sono Giulia Oddi, voce e leader della band, Leonardo Ceccarelli, chitarrista, e Paolo Volpini, alle percussioni. La loro collaborazione ha avuto inizio tra il 2015 e il 2016, quando i componenti del gruppo, spiega la leader Giulia a Silvia Consiglio per Thesoundcheck.it, hanno “gettato le fondamenta di brani che, attraverso molto lavoro, sono diventati il nostro sound di oggi”. Il nome della band, spiega inoltre la Oddi, sarebbe nato dalla volontà di rispettare le sue radici: “è stato scelto per evocare le mie origini giapponesi – ha svelato la cantante – Ma non volevamo usare il termine kimono, generalmente usato, ma qualcosa di più personale che avesse a che fare anche con il mondo della musica, quindi k (chiave) e mono (come le uscite di segnale)”. I componenti della band definiscono il loro sound “unico e personale” e pur faticando a collocarsi in un genere ben definito, sentono di essere “moderni, contemporanei con influenze che vengono da molta musica che ognuno di noi tre ha ascoltato nel corso della vita”.

K_Mono: “Il nostro obiettivo? Raggiungere il maggior…”

I K_Mono non nascondono di dedicare molte ore della loro giornata allo studio e alla musica. La band, svela la voce Giulia Oddi, si riunisce in sala prove tutti i giorni, tranne quando Paolo, il batterista, e Leonardo, il chitarrista, sono impegnati a insegnare musica ai loro allievi. Il loro successo a X Factor 13 è infatti frutto di lavoro, esercizio e studio, un impegno che, grazie al loro accesso agli Home Visit, sembra ripagarli di tutti i sacrifici realizzati fino a questo punto. E oggi che sono a un passo da veder realizzati i loro desideri più profondi, non dimenticano quelli che sono e sono sempre stati i loro obiettivi: “riuscire a raggiungere il maggior numero di persone possibile che ascoltino la nostra musica – spiega la voce della band a Thesoundcheck.it – così come piace a noi, senza doverci piegare ai generi di tendenza”. Riusciranno ad avere la meglio agli Home Visit?



