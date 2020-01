Kaan Akinci, chi è il fidanzato di Stella Manente?/ Lei bacia De Benedetti, lui…

Durante la scorsa puntata, Stella Manente ha svelato di essere fidanzata “anzi, quasi sposata!”, ha chiarito. Una dichiarazione che ha fatto scalpore visto che solo poche ore prima a letto baciava il secchione Giovanni De Benedetti. Ma chi è questo misterioso fidanzato? Basta spulciare tra le foto Instagram della Manente per ritrovare un volto maschile ricorrente: quello di Kaan Akinci.

Chi è Kaan Akinci, fidanzato di Stella Manente

Kaan Akinci è un modello turco di cui, tuttavia, si conosce al momento ben poco. Molti sono i telespettatori de La Pupa e il Secchione che si chiedono come abbia potuto reagire al bacio che la sua quasi “moglie” ha dato al Secchione De Benedetti. Infatti, dopo la scena incriminata, non c’è stata alcuna reazione da parte del diretto interessato che in fatti, ancora oggi, rimane in silenzio. L’ultimo scatto social assieme a Stella risale allo scorso dicembre, da allora più nulla. Cosa accadrà alla coppia? La Pupa e il Secchione sarà la tomba del loro amore? Staremo a vedere nelle prossime settimane.

