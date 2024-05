Käärijä, chi è il cantante di “Cha Cha Cha” ospite a Eurovision 2024/ “Tutti abbiamo demoni nella vita”

Con “Cha Cha Cha” Käärijä ha conquistato l’Eurovision Song Contest durante l’edizione 2013 tenutasi all’Arena di Liverpool. A distanza di un anno l’artista torna protagonista si, ma come ospite della seconda semifinale della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2024 in in programma alla Malmo Arena, in Svezia. Un ritorno molto atteso dai fan del cantante della Finlandia che lo scorso anno ha letteralmente infiammato il palcoscenico con una esibizione molto apprezzata dal pubblico e critica. Proprio l’artista dalle pagine di Eurovisionworld ha parlato della sua passata esperienza all’Eurovision raccontando di se: “sono solo un mucchio di cose assurde. Voglio mettere su uno spettacolo dal vivo pazzesco e far pensare alla gente: “Che diavolo sta succedendo lì?” Ma devo dire che adoro completamente la parte in cui riesco a controllare i ballerini. Quando lo faccio, penso: “Sono un vero capo!”.

Non solo, parlando del significato della sua canzone “Cha Cha Cha” disse: “è una canzone da festa. Tutti noi abbiamo dei demoni nella vita di tutti i giorni e durante la settimana le persone sono generalmente così stanche di dover andare al lavoro e di svegliarsi presto. Ma una volta arrivato il fine settimana, le cose cambiano, spiega.

Chi è Käärijä, il cantante di Cha Cha Cha

Ma chi è Käärijä, il cantante protagonista lo scorso anno dell’Eurovision 2023 con il brano “Cha Cha Cha“. Classe 1993, Jere Pöyhönen, questo il nome all’anagrafe del cantante, è nato il 21 ottobre a Helsinki il 21 ottobre. La musica è sempre stata una sua grande passione e nel 2014 ha debuttato nel mondo delle sette notte. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Fantastista” e qualche anno dopo viene selezionato dalla New Music Competition per partecipare come rappresentante della Finlandia all’Eurovision Song Contest.

Per la sua prima partecipazione in gara all’Eurovision alla Liverpool Arena ha scelto il brano “Cha Cha Cha” scritto con i produttori Johannes ‘Kiro’ Naukkarinen e Aleksi Nurmi. Un brano moderno in cui si mixano diversi generi musicali: dal rap all’elettronica fino alla musica Metal e Schlager. Il brano è stato un grandissimo successo in patria raggiungendo la vetta della classifica dei singoli più venduti in Finlandia!











