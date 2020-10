Kabak al Milan?/ Calciomercato, occhi sul difensore turco: “Ore decisive”

Superato il playoff di Europa League, il Milan è pronto a regalarsi altri 2-3 innesti prima della chiusura del mercato estivo. Riflettori accesi sul reparto arretrato, torna di moda Ozan Kabak: il classe 2000 potrebbe lasciare lo Schalke 04 entro il 5 ottobre e il Diavolo è pronto a preparare l’assalto. Già trattato 12 mesi fa, il turco fu acquistato dallo Schalke 04 per 15 milioni di euro, con i biancoblu bravi a battere la concorrenza con un blitz in casa Stoccarda. Come riporta Tuttomercatoweb, il club di Bundesliga non ha intenzione di svendere il suo gioiello ma deve fare i conti con una crisi economica che sta mettendo alle strette le casse della società.

KABAK-MILAN: RITORNO DI FIAMMA PER IL TURCO

Accostato anche all’Inter in caso di cessione di Milan Skriniar, Ozan Kabak è ormai pronto per il salto di qualità e il tandem Maldini-Massara è pronto a fare sul serio. Sono ore decisive per il futuro del turco, ma molto dipenderà dalle richieste dello Schalke 04. Il Milan ha un tesoretto da parte per assicurarsi un centrale e il profilo di Kabak è quello che forse piace di più nella rosa di obiettivi che comprende anche Antonio Rudiger (Chelsea), Tomiyasu (Bologna) e Nacho (Real Madrid). Sono attesi aggiornamenti già nel corso delle prossime ore: dopo aver rinforzato il reparto avanzato con il giovane centravanti norvegese Hauge, il Milan è alla ricerca di 1-2 pedine per il pacchetto arretrato. E anche per il ruolo di esterno destro l’obiettivo è chiaro: parliamo di Diogo Dalot del Manchester United.

