Kabir Bedi a Domenica In, imbarazzo con Mara Venier: “È morto dopo sei mesi”/ “Detto ai Beatles una bugia”

Domenica In, Kabir Bedi ricorda l’incontro con i Beatles: “Ho detto una bugia”

La puntata di oggi di Domenica In, 27 aprile 2024, si è aperta con una lunga intervista a Kabir Bedi il celebre Sandokan. In molti sanno che il divo indiano appena ventenne intervistò i Beatles all’epoca all’inizio della loro carriera. Oggi, invece, durante la chiacchierata con Mara Venier ha fornito dettagli inediti su quella intervista: “Il mio primo lavoro era su All a radio come freelance, io ero un gran fan dei Beatles e quando ho sentito che loro erano nella nostra città volevo intervistarli disperatamente.”

E subito dopo Kabir Bedi ha aggiunto: “Sono andato in albergo con il mio tesserino ufficiale e registratore e c’erano trenta, quaranta giornalisti. Io sapevo di dover fare contatto con il loro manager e sapevo che loro avevano fatto una tappa nelle Filippine ma avevano problemi con il Governo. Allora l’ho raggiunto e gli ho detto una bugia bianca: ‘Signore il Governo di India vuole intervistare i Beatles stasera’”

Kabir Bedi all’epoca accettò di intervistare il manager del gruppo ma ci fu uno spiacevole inconveniente che ha suscitato ilarità in studio: “Il manager prima mi disse che avrebbe fatto lui stesso l’intervista ma poi poco prima si è sentito male, sudava, aveva problemi con il fiato”. A questo punto Mara Venier è scoppiata a ridere: “Ma che c’aveva problemi di stomaco?” ma la risata si è smorzata quando l’attore ha aggiunto: “Non stava bene tra l’altro sei mesi dopo è morto” “Oh mio Dio povero” ha aggiunto Mara Venier. Tornando al racconto Kabir Bedi ha aggiunto che in questo modo l’intervista l’ha fatta ai quattro ragazzi che poi sarebbero diventati delle leggende mondiali: “Sono stati gentilissimi e carini mi hanno concesso un’intervista ciascuno.”











