Kabir Bedi a Soleil Sorge: “Tra te e Alex Belli è amore”/ GF Vip: “Ammettilo a Delia”

Kabir Bedi si è confrontato con Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip, entrando in punta di piedi nel rapporto tra l’influencer e Alex Belli, che in questi mesi tanto ha fatto discutere i telespettatori e non solo. In particolare, la questione è tornata al centro dei riflettori dopo l’ingresso nel reality show da parte di Delia Duran, dolce metà dello storico volto di “Centovetrine”, la quale in poche ore si è già lasciata andare a confidenze e momenti di crisi con alcune delle donne che animano questa edizione del format di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, ovvero Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

In queste ore, Kabir Bedi si è seduto attorno a un tavolo con Soleil Sorge (nel vero senso della parola) e ha affrontato con lei, con la sua proverbiale saggezza e calma, la spinosa questione del suo rapporto con Alex Belli. Subito Soleil ha esordito dicendo che, anche se un uomo è sposato, può avere un sentimento di amicizia e di affetto nei confronti di un’altra persona estranea al suo rapporto di coppia. Kabir ha ascoltato in silenzio, per poi spiegare il suo punto di vista alla ragazza.

KABIR BEDI A SOLEIL SORGE: “SIAMO ADULTI, TRA TE E ALEX BELLI NON È AMICIZIA…”

Nel prosieguo del confronto tra Kabir Bedi e Soleil Sorge, il protagonista del telefilm “Sandokan” ha fatto capire all’ex concorrente di “Pechino Express” che è evidente, dall’esterno, come le dinamiche che hanno vissuto lei e Alex Belli non siano riconducibili a un semplice sentimento di amicizia: “Siamo adulti.. Questa non è amicizia, questo è amore! Non lo cercavate, ma vi è capitato”.

Kabir ha anche consigliato a Soleil di smetterla di erigere ulteriori barricate e di uscire allo scoperto con naturalezza e sincerità: “Quando parlerai con Delia Duran, dille la verità. Se non lo farai, tu perderai, ma se difendi la verità, tu vincerai. Ammettilo, dai. Quello che è successo tra di voi era vero, era un’emozione vera e profonda. Io non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, se vi amate davvero io vi auguro il meglio, ma tu devi dire la verità”.

