KABIR BEDI AL GRANDE FRATELLO VIP 4?/ “Abbiate un po’ di pazienza e poi dirò”

Kabir Bedi pronto a varcare la porta del Grande Fratello Vip 4? L’attore conosciuto per il ruolo di Sandokan sarebbe tra i papabili candidati a partecipare alla prossima edizione del reality show di successo di Canale 5, la prima “orfana” di Ilary Blasi e affidata alla conduzione di Alfonso Signorini. A lanciare l’indiscrezione il sito Blogo che parla di un possibile accordo in corso tra la tigre della Malesia e la produzione del programma in partenza a novembre 2019. “Sandokan” starebbe valutando la proposta, ma sembrerebbe possibile che l’attore possa accettare ben volentieri di rimettersi in gioco in un reality show. Del resto non sarebbe la prima volta per Kabir che nel 2004 è stato un naufrago de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura; un’esperienza importante che ha l’ha visto classificarsi al secondo posto alle spalle del vincitore Sergio Muniz.

Kabir Bedi al GF VIP 4: “vediamo, poi dirò”

A parlare del suo possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2019 è stato lo stesso Kabir Bedi in occasione delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea per il Premio Internazionale Basilicata dove, durante un’intervista rilasciata a Today, ha dichiarato che lo scorso anno sarebbe dovuto sbarcare sull’Isola dei Famosi, ma poi la cosa è sfumata: “non siamo riusciti a trovare l’accordo”. Non solo, Sandokan ha anche rivelato alcune indiscrezioni sul suo futuro lavorativo: “per altre cose vediamo, certamente qualcosa succederà, abbiate un po’ di pazienza e poi dirò”. Intanto in questi giorni l’attore indiano è stato insignito della cittadinanza onoraria dalla città di Caggiano, un piccolo paese che ha un legame particolare con la comunità indiana. Lo scorso anno, infatti, l’attore si è recato a Caggiano con alcuni imprenditori per valutare la possibilità di organizzare un set cinematografico tra Tanagro e Vallo di Diano.

Kabir Bedi: “L’Italia è come una seconda casa”

Durante un’intervista rilasciata a Today, Kabir Bedi ha parlato anche del suo rapporto con il nostro Paese: “L’Italia è come una seconda casa. Qui mi sono sempre sentito ben accolto e mi ha dato più di ogni altro paese del mondo”. Sandokan per questo motivo ha scelto proprio la Regione Basilicata per un nuovo progetto cinematografico tra l’Italia e Bollywood: “Al lavoro per portare Bollywood in Italia”. Si tratta di una importantissima partnership a cui l’attore indiano sta lavorando e che potrebbe rivelarsi vincente anche in concomitanza con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4!



