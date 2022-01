Kabir Bedi/ Al televoto: sarà ancora il preferito del pubblico contro Soleil Sorge?

Kabir Bedi: conquisterà ancora l’immunità?

Kabir Bedi si trova ancora al televoto al Grande Fratello Vip. L’attore di Sandokan è in nomination con Federica Calemme e Soleil Sorge. Ma in molti scommettono che Kabir potrebbe fare il bis e vincere per la seconda settimana consecutiva il televoto. Entrato dentro la casa del GF Vip 20 giorni fa, Kabir ha subito conquistato il pubblico del reality: settimana scorsa al televoto contro Federica Calemme e il duo Urtis-Marini, ha trionfato portandosi a casa ben il 40% delle preferenze. Questa sera, lunedì 24 gennaio, il televoto non è eliminatorio, ma regalerà al più votato l’immunità: secondo alcuni sondaggi online l’attore indiano potrebbe avere la meglio anche su Soleil Sorge, che per molte settimane è risultata la preferita del pubblico.

Sui social in molti fanno il tifo per Kabir Bedi. Su Instagram Guenda Goria, ex concorrente della quinta edizione del GF Vip, ha fatto un appello per salvare Kabir Bedi ed eliminare Soleil Sorge: “Ragazzi qui c’è la mia Guendina Goria… lei è un po’ come la sfera magica. Dimmi, dimmi Cassandra: voi fare uscire Soleil? Sei matta, scatenata!”, ha risposto Alex Belli. Immediata la risposta della Goria: “Votiamo Kabir, perché? Voglio fare uscire Soleil… sei un ragazzaccio!”.

Kabir Bedi: confidente di Miriana Trevisan

Dentro la casa anche Gherardo “Barù” Gaetani ha espresso la sua perplessità sulla nomination di Kabir Bedi: “Non capiscono perché nominano Kabir… sono tutti stanchi della storia di Delia, ma non la nominano”, ha detto il nipote di Costantino Della Gherardesca, che ha fin da subito espresso i suoi dubbi sull’ingresso nella casa della moglie di Alex Belli. Nelle ultime ore Kabir Bedi ha accolto le confidenze di Miriana Trevisan, che sente molto la mancanza di Biagio D’Anelli. La ex velina ha parlato all’attore di Sandokan della loro storia d’amore interrotta ancor prima di iniziare a causa dell’uscita del VIP dalla Casa. “Siccome sono adulta penso che non devo costruire niente se non insieme a lui… Lui si merita tanta felicità”, ha detto Miriana. “Anche tu”, le ha prontamente risposto Kabri, a cui Miriana ha voluto raccontare del suoi periodo di rinascita iniziato dopo una lunga serie di esperienze negative.

