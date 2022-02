Kabir Bedi asfalta Alex Belli: “Amore libero scusa per avere 2 donne”/ “Ama Delia, ma…”

Kabir Bedi ha detto la sua sulla questione connessa all’amore libero, concetto introdotto nella Casa del Grande Fratello Vip da Alex Belli e Delia Duran nelle ultime settimane a seguito del clamore mediatico suscitato dal chiacchierato triangolo che vedrebbe coinvolta anche Soleil Sorge, concorrente che l’attore ha ammesso di amare, senza tuttavia rinnegare la potenza e la sincerità del suo sentimento anche nei confronti della 33enne venezuelana con cui soltanto poche settimane fa diceva di voler diventare genitore.

Stella, amica Alex Belli: lite con Katarina Raniakova/ "La ragazza delle pulizie..."

Secondo Kabir Bedi, Alex Belli “ha usato questo concetto di amore libero solo per dire ‘voglio tutte e due le donne'”. In pratica, ha scelto di non scegliere, o meglio, di non rinunciare, ma Delia non ha preso affatto bene questa sua volontà, tanto che nei giorni scorsi si è resa protagonista di uno sfogo notturno nel reality show, durante il quale ha ripetutamente dichiarato di essere libera, si è tolta l’anello che Alex le aveva donato e si è avvinghiata alla new entry Gianluca Costantino.

Delia Duran lascia Alex Belli in diretta "Prendi la tua strada"/ "Metto un punto!"

KABIR BEDI DICE LA SUA SULL’AMORE LIBERO. DELIA: “DICI COSE SENSATE”

A giudizio di Kabir Bedi, insomma, l’amore libero sarebbe semplicemente la volontà di amare contemporaneamente due donne da parte di Alex Belli, approfittando dell’apertura mentale di Delia Duran nei confronti della possibilità di ammettere un’altra persona di sesso femminile nel loro talamo. Miriana Trevisan, che stava assistendo al discorso di Kabir, si è detta perfettamente d’accordo con la riflessione di “Sandokan”, ribadendo che si tratta dello stesso pensiero che lei stessa veicola ormai da giorni.

Delia Duran insulta Alex Belli "Cogli*ne"/ Scoppia la lite in diretta: "Ridicola!"

Delia era presente alla conversazione e si è complimentata con l’attore indiano, asserendo che “quando parla dice delle cose sensate. Anche in questo amore libero devono esserci rispetto e fiducia e tu, Alex, rompi queste due cose fondamentali per me…”. Insomma, sembra davvero che Delia non riesca a metterci la celeberrima “pietra sopra” e proseguire in serenità la sua relazione: come andrà a finire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA