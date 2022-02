Kabir Bedi avverte Alex Belli “Deve sacrificarsi per Delia”/ “Rinuncia a Soleil e…”

C’è un’ospite speciale fuori dalla porta rossa del Grande Fratello Vip e in collegamento con Barbara D’Urso per Pomeriggio 5. Kabir Bedi affianca infatti la giornalista Emanuela Gentilin nel collegamento che anticipa la diretta di questa sera dalla Casa di Cinecittà. L’attore, da poco eliminato dal programma, ammette di essere molto disorientato: “Per me è stata una liberazione uscire dalla Casa, però una liberazione strana”, esordisce.

Spiega dunque il motivo: “Sento una confusione, devo riambientarmi al mondo reale. Ho paura di vedere mille email sul mio computer, di non ricordare il pin del cellulare, poi dimenticavo di mettere la mascherina fuori…” confessa alla D’Urso in collegamento. È proprio la conduttrice poi a mostrare a lui e al pubblico un video con l’ultimo gesto d’amore di Alex Belli per Delia Duran.

Kabri Bedi su Alex Belli e Delia: “Lui deve rinunciare all’amicizia con Soleil”

Alex Belli ha inviato un messaggio d’amore a Delia Duran direttamente dai fondali marini, mentre faceva sub. La visione di queste immagini viene poi commentata da Kabir Bedi: “Io ho detto ad Alex che sei lui è chiaro e vuole un matrimonio felice, deve sacrificare l’amicizia con Soleil. Questo per un rapporto felice con Delia, deve fare questo sacrificio se vuole esserlo con sua moglie”, ha spiegato l’attore a chiusura della diretta di Pomeriggio 5.

