Kabir Bedi, bacio con Romina Power/ C’è stato? “Sandokan” non smentisce ma…

Kabir Bedi, super ospite del programma Signore e Signori Al Bano e Romina Power, darà modo all’amata Romina della musica italiana di svelare al suo pubblico un piccolo aneddoto che la lega alla star indiana. L’ex moglie di Al Bano, in occasione della diretta dello spettacolo, ha infatti rivelato di aver sempre avuto un debole per la l’attore indiano e di aver sognato, per molto tempo, di poterlo baciare. “Quando trasmettevano Sandokan negli anni ’70 io lo guardavo assieme ai miei primi due figli, ma non perché mi interessasse Sandokan, la serie, ma per guardare lui”, ha spiegato Romina Power sul palco dell’Arena di Verona. “Ebbene sì – ha aggiunto l’ex moglie di Al Bano Carrisi – anche io ho le mie passioni segrete e desideravo sempre lavorare con lui”. E i suoi sogni sono stati a un passo dal realizzarsi: qualche tempo dopo le è stato offerta una parte molto interessante, che le ha dato la possibilità di condividere il set proprio con Kabir Bedi.

Romina Power sul set: “Speravo che ci fosse una scena con un bacio”

“Sembrava un sogno che si è avverato”. Parla così Romina Power ripercorrendo il suo ruolo sul set accanto a Kabir Bedi ne Il ritorno di Sandokan. Per molto tempo, infatti, l’ex moglie di Al Bano ha sperato di poter finalmente baciare l’attore indiano, ma il copione sul set non seguiva mai la sceneggiatura che segretamente aveva realizzato nel suo cuore: “Speravo sempre che ci fosse una scena con un bacio, lui mi salvava sempre dal mio cugino cattivo, ma il bacio non c’era, mai”. Proprio per questo, Romina stasera confesserà di voler realizzare finalmente questo desiderio e, a quanto pare, Kabir Bedi non resterà sordo al suo appello: “Sono venuto da Mumbai per realizzare questo sogno”. D’altra parte, l’attore indiano ha dato il via alla sua ospitata a Signore e Signori Al Bano e Romina Power elogiando l’Italia e preannunciando qualcosa di molto importante: “Ogni volta che vengo in Italia è un’occasione molto speciale per me, come stasera”. C’è stato un bacio tra Romina Power e Kabir Bedi?

Kabir Bedi e il bacio con Romina Power: il gesto coperto dalla cantante…

Non sappiamo cosa sia successo tra Kabir Bedi, ospite di Signore e Signori Al Bano e Romina Power, e la padrona di casa: il presunto bacio che i due si sarebbero scambiati in diretta, cullati dalla colonna sonora di Via col vento, è stato celato dal vestito della Power, che ha contribuito ad alimentare un mistero che va avanti da anni. Tuttavia, questa storia è tornata a galla in tempi recenti, quando la moglie di Al Bano ha lasciato intendere, in un’intervista rilasciata a Domenica In, che fra lei e il suo idolo di gioventù il bacio ci sia stato eccome. Sibillina, invece, la risposta dell’attore indiano, che chiamato a replicare alle parole della Power da Eleonora Daniele si è limitato a non aggiungere ulteriori dettagli: “Non voglio dire il contrario di quello che Romina ha detto, perché la rispetto molto, la verità – ha confermato Kabir Bedi – rimane fra noi. Quello che dice Romina va bene”.



