Kabir Bedi/ Beniamino del pubblico: sarà il vincitore a sorpresa?

Kabir Bedi sempre più beniamino del pubblico del Grande Fratello Vip 2021. Pacato, saggio, gentile e sempre disponibile, Kabir Bedi è entrato nel cuore del pubblico, ma anche degli altri concorrenti del reality show. Oltre a parlare molto con Barù Gaetani, Kabir nutre un affetto sincero per Jessica e Lulù Selassiè. In particolare, dopo l’uscita di Manuel, Kabir cerca di risollevare l’umore di Lulù facendola parlare molto.

Sul web, gli utenti ammirano sempre di più l’attore indiano a cui hanno anche inviato degli aerei per supportarlo e dimostrargli tanto affetto. Entrato quando il reality era già cominciato, Kabir Bedi sarà il vincitore a sorpresa della sesta edizione del reality che si concluderà lunedì 14 marzo?

Kabir Bedi beniamino a sorpresa?

Il noto attore Kabir Bedi, protagonista di varie polemiche all’interno della casa del GF Vip, per le tensioni che sono sorte con altri gieffini durante la permanenza. Inizialmente Kabir instaura un’amicizia sincera con Giucas e Katia Ricciarelli, ma con in tempo ha cercato di instaurare anche con gli altri compagni un rapporto d’intesa. Il suo percorso è iniziato in sintonia con il resto dei vipponi, cercando di esprimere in maniera educata il suo punto di vista su delicate questioni della quotidianità. La vita di Kabir è sempre stata un’avventura, come anche sua moglie Parveen Dusanj in un videomessaggio andato in onda gli ripete, augurandogli un felice anniversario di matrimonio. Durante la puntata di venerdì, Kabir decide di parlare di suo figlio, morto suicida a 25 e cerca di esprimere in parole un dolore indicibile dato dalla perdita del suo amato.

L’attore, conosciuto per il ruolo di Sandokan, ha rivelato anche di un sogno ultraterreno, fatto di vera speranza, fatto mentre era lavoro a Gerusalemme. Manifestare queste emozioni e condividerle con il pubblico ha fatto crescere l’empatia nei suoi confronti, conquistata in pochissimo tempo. Appena dopo venti giorni infatti, Kabir ha vinto due nomination, sebbene non si sia integrato perfettamente nel gruppo, anche a causa della scarsa dimestichezza con la lingua italiana, ha sicuramente conquistato il grande pubblico a casa. Il vero beniamino del GF è sicuramente Kabir Bedi!

