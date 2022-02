Kabir Bedi contro Manila Nazzaro/ Dopo la lite, il gesto dell’attore fa infuriare…

Tra Kabir Bedi e Manila Nazzaro non solo non c’è simpatia, ma pare non ci siano neanche le intenzioni di avere un rapporto pacifico. L’attore, dopo aver discusso con l’ex Miss Italia per le mancate attenzioni ricevute da lei in cucina, non ha gradito l’attoggiamento di Manila che, dopo un chiarimento, l’ha nominato. Deluso, Kabir ha definito il bacio ricevuto dall’ex Miss Italia “il bacio di Giuda” e, anche nel corso della quarantaduesima puntata che ha eletto Lulù Selassiè seconda finalista, hanno discusso pesantamente. I due si sono nominati a vicenda e, successivamente, l’ex Miss Italia si è lasciata andare ad uno sfogo con le altre donne della casa.

“Kabir ha fatto una grande figura di merd* stasera. Una figura cattiva, ingiusta e gratuita. Un accanimento assurdo. Ha colpito una mamma… mi ha chiamata disperata e mi sono stufata di comprendere e giustificare le persone. Anche Katia non ha preso le mie difese. Quelle parole sono veramente cattive… lui non sa nulla di me. Cosa fa a dire che sono disperata e voglio arrivare a tutti i costi in finale?”, è stato lo sfogo di Manila.



Kabir Bedi e il mancato buongiorno a Manila Nazzaro

Nonostante il litigio, Manila Nazzaro ha ribadito di stimare Kabir Bedi aggiungendo che, da un uomo della sua esperienza, non si aspettava determinate parole. “Mi ha detto che sono una disperata e che sarei disposta a tutto per la vittoria“, ha aggiunto mentre parlava con Jessica e Barù. La Nazzaro, tuttavia, ha provato ad andare oltre e ad avere un rapporto civile con lui per una serena convivenza in casa. Come tutte le mattine, così, lo ha salutato con un buongiorno, ma pare che l’attore non abbia risposto al saluto.

Il video del momento pubblicato dalla pagina Instagram Mondo Reality ha spaccato gli utenti e, accanto a quelli che ritengono che il buongiorno non si neghi a nessuno, ci sono anche quelli che si schierano totalmente dalla parte di Kabir che sta rischiando l’eliminazione insieme ad Alessandro Basciano, Barù e Nathaly Caldonazzo.

