Kabir Bedi contro Manila Nazzaro/ “Hai detto cose dolci, ma hai fatto cose cattive”

Kabir Bedi e Manila Nazzaro approfittano della giornata tranquilla nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per un chiarimento dopo la nomination dell’ex Miss Italia all’attore indiano. Kabir e Manila hanno avuto un’incomprensione dovuta alla cucina. Dopo le attenzioni che ha ricevuto dalla Nazzaro sin dal suo primo giorno di permanenza nella casa di Cinecittà, Kabir ha notato un cambiamento in Manila e ha pensato che il cambiamento fosse stato dovuto alla sua scelta di nominare Barù per la finale. La nazzaro non ha gradito quell’insinuazione nominandolo durante la quarantesima puntata.

Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro?/ "Non la riconosco più. Ho bisogno di tempo"

I due vipponi, questa mattina, si sono così confrontati sull’argomento. “È stata una sorpresa per me” , ha detto l’attore indiano. “Senza le immunità avrei fatto un’altra scelta” , ha replicato Manila che non accetta di essere considerata l’addetta alla cucina.

Kabir Bedi e Manila Nazzaro: duro confronto al Grande Fratello Vip

Dopo aver sentito le ragioni di Manila Nazzaro, Kabir Bedi non cambia idea sull’atteggiamento dell’ex Miss Italia. L’attore indiano è convinto che le parole di Manila non corrispondano a ciò che, poi, effettivamente fa. “Tu hai detto cose dolci, ma hai fatto cose cattive“, ha detto l’attore. “E’ un gioco Kabir, non pernderla come una cosa cattiva”, si è difesa la Nazzaro.

Manila Nazzaro gaffe al GFVIP/ Confonde Ditonellapiaga e Donattella Rettore con Giordana Angi...

“La Nomination non è mai contro di te, il gioco è questo ma avevo delle persone con cui ho condiviso cose molto personali” aggiunge Manila che sottolinea di non avere nulla contro di lui, ma di non poter votare nessun altro nel tavolo dei nominabili. “Era l’unica motivazione che avevo in quel tavolo”, ha concluso.

Nonno Kabir ended definitivamente la lavapiatti e noi adoriamo vederlo 🔥🔥🔥#GFvip pic.twitter.com/1WCQjpm5t7 — AldousHuxley (@AldousH96145315) February 8, 2022

LEGGI ANCHE:

Nomination choc al GFVip 2021/ Antonio punito da Basciano, Kabir nominato per il cibo

© RIPRODUZIONE RISERVATA