Kabir Bedi critica Delia Duran “non esprime rabbia o tristezza”/ “Non vedo né sento questo…”

Kabir Bedi: il preferito del pubblico

Kabir Bedi, star della celebre serie televisiva “Sandokan”, a causa anche dei limiti dettati dalla poca praticità con la lingua italiana, non sembra riuscire ad integrarsi più di tanto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel corso dei primi giorni di permanenza ha stretto amicizie molto sincere, in particolare con Katia Ricciarelli e sopratutto con Giucas Casella. Con quest’ultimo sono state già diverse le gag divertenti che hanno allietato è fatto sorridere pubblico e compagni di viaggio. Nella puntata di lunedì 17 gennaio, a gran sorpresa, Kabir è stato il preferito del pubblico. L’attore ha scelto di mandare direttamente al televoto Federica Calemme, affermando di avere una scarsa intesa con la ragazza come confermato anche da lei stessa nella puntata precedente. Successivamente c’è stato anche modo di festeggiare Kabir, in occasione del suo compleanno, che ha ricevuto un videomessaggio della sua amata moglie.

Camera singola per Kabir Bedi: l’appello del web

Dopo l’esilarante versione di “Biancaneve e i sette nani” che Kabir Bedi e Giucas Casella hanno dato nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Questa sera i due amici dovranno affrontare una nuova sfida: “Questa volta, Giucas devo cimentarti con La Divina Commedia, il capolavoro di Dante Alighieri di cui l’anno scorso si è celebrato il settecentenario della morte. Dovrai spiegare a Kabir la trama e la bellezza di uno dei capisaldi della lingua italiana. Buono studio!”. Il compito è davvero difficile, Giucas e Kabir riusciranno nell’impresa? Sui social in molti chiedono una stanza singola per l’attore indiano, che da qualche sera dorme sul divano per non disturbare gli altri vip: “La cosa principale è che stasera diano una camera personale a Kabir, poi può entrare Belli, può uscire Soleil, possono prendersi a parole e quant’altro. Ma fate una stanza a questo signore gentile e elegante bei modi. Grazie!” e “Kabir ha 70 anni suonati e se i concorrenti sono cafoni, dovrebbe essere il GF a prendere posizione! Perché se Katia ha una camera privata a lui almeno un letto decente se lo merita!”.

Kabir commenta la situazione di Delia Duran

Anche Kabir Bedi è stato attratto dall’argomento del momento, ovvero quello relativo alla complicata storia tra Delia Duran e Alex Belli. Durante una conversazione con Valeria Marini, Barù, Manila Nazzaro ed altri inquilini, l’ex diva del Bagaglino si è informata su quando i due si sarebbero sposati (non si tratta tuttavia di un vero e proprio matrimonio ma di uno scambio di promesse, ndr): “A giugno”, ha replicato l’ex Miss Italia. “Perchè lei non esprime la sua rabbia e la sua tristezza? Per questo sembra che lei abbia accettato la situazione…”, ha chiesto il celebre attore che ha dato il volto al personaggio di Sandokan.

A smentire subito Kabir, è stata però Manila che lo ha frenato prontamente asserendo: “Lei è molto triste”. Diverso però il punto di vista di Kabir Bedi che ha controbattuto: “Non sento questo, non vedo neanche questo”. Nathaly Caldonazzo ha dato ragione all’attore indiano, ma Manila la penserebbe in modo del tutto differente, sebbene Kabir abbia ammesso di comprendere il momento doloroso che la donna starebbe vivendo. (Aggiornamento di Emanuela Longo)



