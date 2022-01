Kabir Bedi dorme da solo in salone/ “E’ discriminazione”, il popolo social in rivolta

Kabir Bedi è stato costretto a dormire da solo sul divano. Un comportamento che ha provocato l’indignazione del web che ancora una volta ha fatto notare la disparità di trattamento rispetto a Katia Ricciarelli. Kabir Bedi si è alzato questa notte ed è andato a dormire sul divano dopo essersi reso conto che il suo russare infastidiva i compagni di stanza. Le immagini di Bedi rannicchiato sul divano hanno indignato molti telespettatori. Il motivo è legato al confronto con Katia Ricciarelli che ha una stanza privata come è accaduto per Patrizia De Blank l’anno scorso. “Stanotte ha dormito fuori perché ha russato e Manila le ha detto domani me la paghi. E lui ha non voglio disturbare vado a dormire sul cubo” ha rivelato Carmen a Giucas Casella, sottolineando la sua educazione.

Kabir Bedi si è poi scusato con gli altri gieffini ma ha poi aggiunto che dormire in salone è stato abbastanza triste. Ad indispettire è stato soprattutto il comportamento di Manila Nazzaro che lo avrebbe spinto a lasciare la camera. “Anche Giucas e Kabir come Katia hanno una certa età, perché non una camera da soli anche per loro? Anche se Giucas è stato fortunato a finire nella camera arancione e anche se russa non l’hanno mai cacciato da lì. Se dovesse andare via Manu spero gli diano la sua camera”, ha scritto un utente sui social. E ancora un altro utente: “Sono senza parole. Da un lato abbiamo Katia ,bella e comoda, nella sua stanza privata e dall’altra Kabir che deve dormire sul divano in salotto, ogni sera. Differenza di trattamento a limite del ridicolo”.

Entrato nella Casa del GF solamente il 3 gennaio in sostituzione dell’esclusa Eva Grimaldi, Kabir Bedi non conosce molti dei personaggi presenti, immaginiamoci quindi una qualunque Soleil al cospetto della Tigre della Malesia, e il gelo è sceso come nebbia sulla casa dopo questa domanda per l’attore senza malizia. Eppure Soleil ha accusato il colpo, forse perché si rende effettivamente conto che non ha ancora dimostrato nulla nelle vita se non di saper muovere opinioni mediatiche. Kabir Bedi è un attore celebre anche nella sua India, un uomo arrivato, benestante, che davvero, senza cattiveria, di fronte ad un influencer senza infamia e senza gloria, solamente molto carina al vedersi, si è chiesto, senza filtri, chi fosse la ragazza.

Il gelo ha fatto effettivamente fatica a sciogliersi nella casa e non è un male che questa generazione passata metta di fronte al nulla effettivo le nuove generazioni che vivono di nulla alla fine, senza dimostrare effettivi talenti se non quelli di mettere hastag ogni giorno a post molto spesso inutili, ma seguiti da centinaia di miglia di ragazzi. Tenerezza nello stesso giorno nei confronti dell’attore che ha ricordato la morte di suo figlio, anzi, proprio nel giorno dell’ultima diretta del 10 gennaio Kabir ha ricordato che sarebbe stato il compleanno di suo figlio Siddarth morto suicida a soli venticinque anni, sperando che il conduttore Alfonso Signorini dedicasse un momento televisivo a questa celebrazione così intima, ma dolorosa per uno degli attori più amati alla fine degli anni ’70, comunque e sempre una tigre, un uomo sincero che sa stare in mezzo ad un gruppo senza portare acredini.



