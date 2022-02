Kabir Bedi eliminato?/ Jessica Selassié e Antonio Medugno contro di lui: “È un vero disagio”

Kabir Bedi è un personaggio molto amato dal pubblico del Grande Fratello Vip e si è guadagnato il cuore degli altri concorrenti all’interno della Casa, pur non avendo stretto legami molto forti. In queste ultime ore è stato però fortemente criticato da Antonio e Jessica. I coinquilini, infatti, si sono lamentati del suo atteggiamento distaccato nei confronti dei “doveri” che ci sono: “Sembra che ormai stia nel resort”, ha sottolineato Jessica con una battuta. Antonio le ha ricordato che molti l’hanno nominato per questo motivo, come Soleil, e potrebbe rischiare di uscire. La Selassié non ha esitato ad ammettere che lo spera e ha aggiunto: “È veramente un disagio in tante cose, nella spesa, nelle pulizie…”.

La ragazza ha poi messo in evidenza il fatto che l’attore indiano stia tutto il tempo a mangiare e a dormire: “Può essere pure il personaggio più importante, però non porta niente alla comunità qua dentro. Anche il fatto di andare pesante con i commenti sulle persone, capisco la traduzione da una lingua all’altra, però fino a un certo punto”. Secondo Jessica l’incomprensione della lingua è una scusa ed è impossibile che Kabir, nonostante la traduzione letterale, si sbagli tutte le volte. I gieffini hanno riportato alla memoria il caso di Federica Calemme, quando Sandokan l’ha definita “poco interessante”.

KABIR BEDI E LE TENSIONI CON MANILA NAZZARO AL GRANDE FRATELLO VIP

Non sono stati solo Antonio e Jessica a sollevare delle questioni nei confronti di Kabir Bedi. Come è noto, la famosa star internazionale ha avuto problemi ultimamente anche con Manila Nazzaro, che l’ha profondamente deluso a causa del suo atteggiamento. L’ex Miss Italia, infatti, è rea di aver nominato Bedi anche dopo aver chiarito le incomprensioni con lui. Guerra aperta dunque tra i due concorrenti, che con le loro discussioni hanno spaccato il pubblico a casa, che pare abbia preso più le parti della donna. Kabir ha definito il bacio ricevuto da Manila come un bacio di Giuda, scatenando le ire dei social. I due si sono nominati a vicenda e poi Manila si è confidata con le donne della casa, esasperata da questo conflitto sorto negli ultimi giorni.

Kabir Bedi è sempre stato un personaggio corretto ed educato, ma non ha sopportato la maleducazione di Manila, che non ha salutato durante la mattinata. Insomma, Kabir, nonostante sia visto come un personaggio riservato e solitario, non è che non lasci proprio il segno… Recentemente, inoltre, ha avuto modo di raccontare la sua storia durante la sua permanenza e di lasciarsi trasportare anche dalla narrazione di momenti intimi e dolorosi, come la morte prematura di suo figlio, una sofferenza indescrivibile per l’attore, che ha perso una parte di sé senza poter fare nulla. A questo punto è facile chiedersi se il suo atteggiamento comprometterà l’avventura all’interno della Casa. È solo il pubblico che potrà decidere e chissà se non arriverà in finale insieme a Delia e Lulù, le prime due finaliste di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip.



