Kabir Bedi/ Il risentimento nei confronti di Manila Nazzaro: “Mi dispiace…”

Le ultime giornate di Kabir Bedi si sono svolte in un clima di serenità nella casa del Grande Fratello VIP 2021. L’attore indiano ha risolto le sue diffidenze, i suoi gap culturali, si è integrato al meglio e vive la sua esperienza con grande rilassatezza, pensando al figlio deceduto del quale è ricorso recentemente l’anniversario, e alla figlia Pooja alla quale vuole un gran bene. Ma da buon indiano, e da uomo saggio di vecchia generazione, non lesina commenti e pareri sulle situazioni all’interno della casa, con grande gioia dei commentatori social, dello studio durante le dirette, del conduttore Alfonso Signorini al quale piace, e non poco, chi butta benzina sui focolai se tendono a spegnersi. Nel caso di Kabir Bedi è stata interessante la sua curiosità e la sua ottica nei confronti della relazione “strana” tra Alex Belli, uscito dalla casa, Soleil Sorge e Delia Duran la quale non ha nascosto che per amore del suo Alex, e di una certa attrazione bisessuale nei confronti di Soleil, forse accetterebbe il triangolo amoroso.

Kabir Bedi non è Renato Zero, ma anche per lui il triangolo è no, e crede fortemente che Alex attenda le due donne fuori dalla casa per esprimere ciò che veramente sente e per l’ex Tigre della Malesia, così ha espresso a Soleil, Belli vuole proprio la bella influencer dai natali californiani, lasciando la moglie definitivamente. “Io penso che lui voglia finire il suo matrimonio“, ha dichiarato Kabir a Soleil durante un momento di confronto, dichiarando anche che “Delia è una donna ferita alla fine di una relazione matrimoniale”, una situazione complessa nella quale occorre essere chiari gli uni con gli altri.

Kabir Bedi, confronto con Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip

Kabir Bedi, sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, non ha mai avuto problemi con gli altri concorrenti. Nell’attore indiano, tutti gli inquilini della casa di Cinecittà, compresi i più giovani, hanno trovato un punto di riferimento. Questa mattina, però, Kabir ha avuto un confronto con Manila Nazzaro avendo notato un cambiamento nei suoi confronti. Kabir ha affrontato l’ex Miss Italia convinta che sia rimasta delusa dalla sua scelta di candidare Barù alla finale.

Manila Nazzaro che non si aspettava tale affronto da Kabir si è difesa smentendo tutto. “Mi dispiace che tu abbia pensato questo” ha spiegato Manila aggiungendo di essere rimasta mortificata da tale accusa. “Ho ricevuto le mie risposte e sono contento” ha concludo l’attore e, dopo aver ascoltato il suo punto di vista, ha aggiunto: “Tutto è bene quel che finisce bene”. Tra Kabir e Manila, dunque, tutto sembra essere tornato a posto.

