Kabir Bedi mette in guardia Alex Belli/ “Devi sacrificare cose meno importanti…”

Kabir Bedi è diventato il consigliere di Alex Belli. L’attore si è appassionato alle dinamiche che hanno visto protagonista Belli assieme a Soleil Sorge e a Delia Duran e si è permesso di dargli dei consigli. Kabir cerca di aiutare Alex spendendo qualche parola nei suoi confronti: “A volte dobbiamo sacrificare cose meno importanti per ottenere una cosa più importante. Cerca di riflettere su questo. Non complicare troppo le cose”. Kabir spera che Alex possa trovare una soluzione ai suoi problemi con Delia e gli augura tutto il bene possibile: “Auguro del bene a te e a Delia”. Alex Belli risponde a Kabir Bedi che già sta mettendo in pratica il suo consiglio: “Lo sto facendo ma nello stesso tempo sono e devo essere una persona vera. Con Sole ho instaurato un bellissimo rapporto e siamo amici. Devo essere libero se mi sveglio la mattina di darle il buongiorno e di chiederle se vuole qualcosa”.

Kabir, contento di aver avuto modo di esprimere il suo pensiero, suggerisce ad Alex un ultimo consiglio: “Stai attento”. Intanto Kabir Bedi è stato attaccato da Sophie Codegoni nelle scorse ore. Sophie ha puntato il dito contro Kabir Bedi, ritenendo di averlo beccato in flagrante e di essere sicura del fatto che sia stato proprio l’attore a lasciare il bagno in condizioni poco igieniche. “Tutto per terra, una puzza di pipì. L’altro giorno ho beccato Kabir e questa volta lo nomino. Stasera chi becco, nomino pure lui”, ha sentenziato Sophie. Sophie Codegoni sarebbe pronta a rendere pubblica la nomination nei confronti di Kabir in vista della puntata. Cosa succederà?

Kabir Bedi e lo scontro con Manila Nazzaro

Un traguardo importante per Kabir Bedi che si è emozionato, lasciandosi prima travolgere da brindisi e balli, poi dalla nostalgia per la sua famiglia da cui ormai è lontano da cinque mesi. La sfida al televoto è stata vinta senza alcuna ombra di dubbio: Sandokan è stato il meno votato, il che significa che il pubblico è schierato dalla sua parte. Ma la vittoria di Bedi ha spiazzato gli altri concorrenti, convinti che non sarebbe riuscito a sopravvivere a questa nomination, convinti che a uscire non sarebbe stato Gianluca. D’altronde l’obiettivo dela nomination era proprio quello di eliminarlo perché scomodo, in quanto candidato alla vittoria finale. Per la seconda settimana di fila Kabir Bedi è riuscito a salvarsi al televolo, dribblando la nomination ma di sicuro la sua esperienza al Grande Fratello Vip è in bilico: la tigre della Malesia non va molto d’accordo con gli altri coinquilini, spesso si isola, ancora più spesso non si lascia coinvolgere nelle dinamiche del gioco, un po’ come Giucas Casella. Ne esce fuori che Kabir è un personaggio molto poco appassionante e, salvo qualche rara parentesi nella quale si lascia andare a racconti del passato o episodi della sua vita privata, l’attore resta borderline.

Dopo essersi salvato nella puntata di San Valentino ed essersi garantito un’altra settimana in casa, Kabir ha accolto lo sfogo di Nathaly Caldonazzo, scottata dall’incontro-scontro con l’ex Ippoliti: partendo da questa vicenda e dai dubbi sull’amore della showroom, Sandokan ha parlato del suo secondo matrimonio e di come quella relazione lo faccia ancora soffrire. Già la settimana scorsa Kabir aveva aperto il suo cuore parlando del suicidio del suo secondogenito: aveva emozionato il pubblico e i coinquilini apparendo tenero, umano, dolce. E’ questa la sua cifra, la sua parte migliore, quella che i telespettatori vogliono vedere. Purtroppo però Sandokan nasconde anche un lato sarcastico e aggressivo: anche in questa settimana l’abbiamo visto attaccare pesantemente Manila Nazzaro. Eccezion fatta per questi momenti di frizione e nervosismo, Sandokan si conferma una bella persona, profonda, elegante, saggia: in Casa non viene molto apprezzati, anzi è temuto soprattutto dai concorrenti più giovani, ma fuori in molto tifano affinchè arrivi in finale. Riuscirà Kabir Bedi a farsi apprezzare anche dai vipponi?



