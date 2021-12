Kabir Bedi, mogli e flirt: quattro matrimoni sulle spalle/ Dopo la rottura con Protima Gupta

La vita sentimentale dell’attore Kabir Bedi è stata piuttosto movimentata. Il mitico attore di Sandokan e de Il Corsaro Nero ha incantato fin dagli inizi della sua carriera lo sguardo del pubblico femminile. Con il suo fascino e il suo carisma si è imposto nel mondo del cinema, ritagliandosi uno spazio rilevante a livello mondiale. E’ diventato poi un volto noto di serie tv di spicco come “La Signora In Giallo” , “Magnum P.i” e della graziosa serie tv “Un Medico In Famiglia”.

Kabir Bedi, chi è Sandokan nuovo concorrente GF VIP?/ Una grande dolore alle spalle

L’attore, nel corso della sua lunga carriera, ha avuto anche numerosi flirt e si è sposato per la prima volta con una modella e danzatrice indiana di nome Protima Gupta. Dalla loro storia d’amore, iniziata a fine anni sessanta, sono arrivati Pooja nel 1971 e Siddhart nel 1972. Tuttavia, la relazione tra Kabir Bedi e Protima Gupta si è interrotta un paio di anni dopo.

Siddharth, figlio di Kabir Bedi morto suicida per schizofrenia/ "Oggi l'ho accettato"

Kabir Bedi, quattro matrimoni sulle spalle. Dopo la rottura con Protima Gupta…

La seconda moglie di Kabir Bedi arriva poco dopo la rottura con la sua ex compagna. Si chiama Susan Humphreys, con cui mette al mondo il suo terzogenito Adam nel 1981. Anche in questo caso, però, la relazione va a spegnersi e nel corso degli anni novanta, Kabir Bedi incontra la conduttrice Nikki Moolgaeoker, un grande amore che lo spinge per la quarta volte a compiere il grande passo all’altare. Dopo tredici anni di amore e passione, il mitico “Sandokan” divorzia e si innamora della ricercatrice Pareveen Dusanj, produttrice e fondatrice di un gruppo teatrale britannico. Il loro matrimonio, in questo caso, va avanti ininterrottamente dal 2016.

LEGGI ANCHE:

PARVEEN DUSANJ, MOGLIE KABIR BEDI/ "Le donne della mia vita tutte straordinarie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA