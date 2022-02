Kabir Bedi rompe il silenzio sulla sua vita privata/ “Quando mi sono sposato per la seconda volta…”

Kabir Bedi è sempre stato un uomo riservato ma all’interno della casa del Grande Fratello Vip l’attore sta mostrando il suo lato più intimo. Parlando con Antonio Medugno, Kabir Bedi ha raccontato qualcosa in più sulla sua vita sentimentale. Kabir Bedi ha rivelato di aver amato profondamente le donne che ha sposato pur ammettendo di aver fatto a volte dei gesti avventati. L’attore si riferisce al secondo matrimonio. Kabir infatti si sposò a distanza di 3 mesi dopo aver conosciuto la sua compagna: “La seconda volta che mi sono sposato l’ho fatto troppo presto, ho visto solo le cose belle”. Kabir è maturato e parlando della sua prima moglie ha confessato di aver fatto degli errori. Kabir però era un ragazzo giovane, si giustifica: “Lei è una persona molto vivace e allegra, siamo cresciuti insieme, io avevo ventitré anni e lei diciannove. Lei non era fedele e neanche io”. Kabir aveva cercato di portare avanti una relazione aperta e si rimprovera per non esserci riuscito.

L’attore però è rimasto amico con tutte le sue ex: “Siamo rimasti amici, con tutte le mie ex siamo rimasti amici”. Il penultimo matrimonio di Kabir Bedi è stato il più duraturo. L’attore ha condiviso 13 anni di unione con la moglie ma desideri diversi li hanno poi portati ad allontanarsi definitivamente: “Lei voleva vivere a Londra e io volevo vivere in India”. Ora però Kabir ha trovato l’amore della sua vita e nonostante un doloroso passato ha ritrovato la serenità.

Insieme a Giucas Casella, è il concorrente più anziano e per questo dovrebbe essere il più saggio, eppure Kabir Bedi è finito in nomination questa settimana e rischia seriamente di dover abbandonare il Grande Fratello Vip. La tigre della Malesia non si aspettava di essere nominato e non ha nascosto il suo disappunto: in particolare se l’è presa con Manila Nazzaro, accusandola di tradimento. In un daytime l’ex Miss Italia ha provato a spiegare le sue ragioni a Sandokan, ma l’attore non le ha creduto: le ha detto che la reputa cattiva, che la giudica una fine stratega e le ha anche riferito di essere deluso dal suo atteggiamento. La nomination punitiva parte da una questione di cibo, ovvero dall’abitudine di Bedi di essere servito a tavola. Una fastidiosa pretesa, quella di Kabir, che le donne della casa non hanno affatto gradito, al punto da ricordargli di non essere ospite di un resort ma un semplice giocatore. Eppure le polemiche su Bedi non finiscono qua: nelle ultime ore è al centro di un’accesa discussione sui social per le sue critiche alla relazione tra Alex Belli e Soleil.

L’attore ha infatti dichiarato apertamente di non credere alla verità della storia tra i due e li ha accusati di star recitando una parte, attirandosi le critiche di quella parte di telespettatori che invece ha scelto di dare fiducia alla coppia. In ogni caso Kabir Bedi è un personaggio enorme di cui questo Grande Fratello Vip ha un disperato bisogno: in settimana ha raccontato con il cuore in mano del suicidio di suo figlio Siddartha, suo secondogenito malato di schizofrenia. Un aneddoto commovente che gli è valso la solidarietà di migliaia di telespettatori che hanno apprezzato il suo lato più intimo.



