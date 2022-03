Kabir Bedi stronca Manila Nazzaro/ “Disperata e pronta a tutto pur di vincere”

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, Kabir Bedi ha raccontato la sua esperienza al settimanale Chi, definendo la sua avventura all’interno del reality una “Bella esperienza” ammettendo di aver instaurato un buon rapporto con molti dei concorrenti soprattutto con Barù e Davide che secondo l’attore: “Sono persone molto interessanti che fanno tante cose per gli altri”.

Uno dei concorrenti che non ha instaurato un buon rapporto con l’attore è sicuramente Manila Nazzaro, i due hanno avuto più volte delle discussioni. Nonostante l’attore abbia avuto la possibilità di far sbollentare i rancori continua a mantenere salda la sua opinione nei confronti dell’ex Miss Italia: “Io penso che lei fosse disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo aver visto il suo comportamento”.

Kabir Bedi, un giudizio fermo contro Manila Nazzaro

All’interno della casa Kabir Bedi si è distinto anche per la sua estrema saggezza e per i suoi consigli dati a tutti i concorrenti. Più volte l’attore ha espresso la sua opinione sul triangolo più chiacchierato di tutta la casa consigliando ad Alex Belli di scegliere Delia Duran piuttosto che Soleil Sorge: “Se Alex veramente vuole Delia come sua moglie, deve sacrificare una cosa meno importante, cioè l’amicizia con Soleil, per avere una cosa importante, che è un felice matrimonio”.

Durante il corse dell’intervista l’attore ha anche svelato i nomi dei suoi preferiti: “Davide e Barù. Loro due hanno mostrato coerenza e generosità. Hanno creato una bella atmosfera nella casa, anche se non tutti lo hanno capito” anche se non esclude dalla lista dei suoi vincitori ideali il suo grande amico Giucas Casella: “Siamo una squadra, non lo dimentico”.

