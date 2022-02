Kabir demolisce Manila “Farebbe tutto per vincere il GF Vip”/ “La più furba di tutti”

Kabir Bedi proprio non ha perdonato il comportamento di Manila Nazzaro nei suoi confronti e la successiva nomination al Grande Fratello Vip. Lo ribadisce in una chiacchierata con Davide Silvestri, a cui rivela tutto ciò che pensa della conduttrice. “Ho visto che lei è la più furba di tutti. – ha tuonato l’attore indiano – Lei ha coltivato tutte le persone intorno, ma ha paura di te, Katia, Barù e me. Ho cominciato a vedere come lei funziona in questa Casa, lei è molto competitiva, è disperata, farebbe di tutto per vincere”, ha quindi aggiunto.

L’idea di Kabir, poi ribadita anche in un confessionale, è che Manila coltivi le sue amicizie solo per un tornaconto personale che è quello di non essere nominata dagli altri. D’altra parte anche Manila e altri gieffini sono convinti che Kabir giochi parecchio di strategia.

Tra questi c’è Jessica Selassiè che, nel corso di una chiacchierata con Barù, ha definito Kabir “un grande stratega”. “Perché guarda al di là, dice ok, guarda i comportamenti delle persone e li giustifica, ok ti ho nominato, perché sei in nomination”, ha poi motivato. E parlando delle sue nomination, ha aggiunto: “A volte è proprio perché non conosce quella persona e quando spiega la motivazione della nomination a volte ci va pesante, anche a parlare di Soleil e Alex dice ipocriti, a volte usa delle parole pesanti”. A difenderlo ci ha in quel caso pensato Barù, dichiarando: “Almeno è onesto! Meglio quello che il falso buonismo”.

