Anticipazioni Kabul prossima puntata in onda il 19 settembre 2025, in prima serata su Rai Tre: si avvicina il giorno dell’evacuazione.
Una miniserie tv che ha già conquistato milioni di appassionati; grande curiosità per le anticipazioni Kabul per la prossima puntata del 19 settembre 2025, terzo e quarto episodio che porteranno verso il picco le emozioni e la tensione già ampiamente vissute anche nel corso del primo appuntamento di questa sera. Le storie di vita dei protagonisti si intrecciano con le vicende drammatiche in corso; la necessità di trovare una via di fuga, di tutelare l’esistenza altrui e propria, priorità e desideri si mescolano con il terrore che non sembra poter sbiadire.
Le anticipazioni Kabul per la prossima puntata del 19 settembre 2025 partono da una situazione più che caotica presso l’aeroporto della città; il giorno dell’evacuazione si avvicina ma il termometro della tensione punta verso l’apice. I protagonisti saranno messi a dura prova non solo dalle circostanze ma soprattutto dalle scelte che saranno chiamati a prendere; questioni di vita o di morte, qualcosa che potrebbe cambiare per sempre il futuro di ognuno di loro.
Vera riuscirà a salvare Hassan? Anticipazioni Kabul prossima puntata 19 settembre 2025
La situazione di Giovanni è ancora in corso d’opera; il diplomatico sta cercando di mettere in gioco tutte le sue capacità e conoscenze per riuscire a portare a bordo dell’aereo di evacuazione quante più persone possibili. Ovviamente, la minaccia incombe: un nuovo attacco terroristico da parte dell’ISIS non è da escludere, anzi. E’ una corsa contro il tempo, il terrificante presagio di un nuovo incidente o assalto improvviso e l’intera operazione che rallenta a causa del timore che qualcosa di nefasto possa accadere da un momento all’altro.
Le anticipazioni Kabul per la prossima puntata – in onda il 19 settembre 2025, su Rai Tre – mettono in evidenza anche il prosieguo delle storie personali dei protagonisti, ovviamente mai slegate dalle vicende tortuose del momento. Zahara vuole salvare la sua famiglia; potrebbe avere l’ultima chance per portare tutti in salvo e ultimare la fuga. Nel frattempo, Vera tenterà il tutto e per tutto per mettere in salvo Hassan.