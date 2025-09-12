Kabul, Giovanni: chi è il console Tommaso Claudi, la sua foto con un bambino sul muro è diventata simbolo di speranza globale.

L’ultimo console italiano a Kabul è Tommaso Claudi, rimasto dopo il 2021, anno dell’assalto dei Talebani. La sua mansione era quella di assistere i connazionali e coordinare il lavoro del consolato, fondamentale durante i momenti di emergenza. Molti colleghi avevano già lasciato il luogo dopo l’arrivo dei Talebani ma lui aveva deciso di rimanervi per gestire tutte le pratiche e le attività di evacuazione.

Kabul storia vera, a cosa s'ispira la fiction di Rai 3/ Arrivo talebani e ritiro Occidente dall'Afghanistan

Così, visto il gesto estremamente coraggioso, Claudi è diventato un simbolo di audacia e prodezza tanto che una sua foto è finita dritta dritta tra le immagini più belle di sempre: lui che con un giubbotto antiproiettile e l’elmo aiuta un bambino ad arrampicarsi per raggiungere l’aeroporto di Kabul. Insomma, è rimasto fino alla fine per salvare i più deboli. Oggi, Tommaso Claudi ha 35 anni e andiamo a scoprire tutto su di lui interpretato da Gianmarco Saurino nella serie “Kabul“, dove prende il nome di Giovanni.

Anticipazioni Forbidden Fruit 15 settembre 2025/ Yildiz finge un malore, Zeynep sospetta che Alihan...

Gianmarco Saurino racconta del personaggio di Giovanni in Kabul: “Speravo di conoscere Tommaso Claudi“

Laureato in Relazioni Internazionali e in linguistica all’Università di Milano e di Pavia, Tommaso Claudi è stato presto nominato come Segretario di Legazione in prova alla carriera diplomatica assumendo poi ruoli sempre più significativi come quello di console italiano a Kabul nel corso della crisi 2021. Oggi, dopo l’esperienza vissuta in territorio di guerra si occupa di formare e preparare i nuovi diplomatici ma non smette di dare supporto durante le situazioni d’emergenza.

Pietro Genuardi com'è morto e malattia/ Stroncato da un tumore del sangue

“Secondo me non si è esposto perché non voleva essere idolatrato come il salvatore delle persone. Dal suo punto di vista lui ha fatto semplicemente il suo lavoro“, così ha detto Saurino parlando della serie Kabul, “È una mia interpretazione, sia chiaro, ma penso sia andata proprio così, e questo la dice lunga sulla sua grandezza umana“, continua, dicendo di non essere riuscito ad incontrarlo nonostante la speranza che anche lui potesse ispirarlo per interpretare al meglio il personaggio.