Kabul storia vera, a cosa s'ispira la fiction di Rai 3: dall'arrivo dei talebani al ritiro dell'Occidente dall'Afghanistan: l'emblematica fine democrazia

Kabul storia vera, a chi s’ispira la fiction di Rai 3? Dal ritiro dell’Occidente all’invasione dei talebani: il caos geopolitico

Questa sera, venerdì 12 settembre 2025, su Rai 3 andrà in onda la fiction Kabul, una produzione internazionale che vanta un cast di tutto rispetto tra cui gli attori italiani Valentina Cervi e Gianmarco Saurino, quest’ultimo interpreta Giovanni, personaggio ispirato alla figura del console italiano Tommaso Claudi. Perché in effetti Kabul storia vera, è una storia tratta dai fatti realmente accaduti nel 2021 in un momento di forte caos geopolitico tra il ritiro dell’ Occidente e l’invasione dei talebani.

Quando finisce Il commissario Montalbano con repliche, ci saranno i nuovi episodi?/ Parla il produttore

La fiction di Rai 3 così come Kabul storia vera parte dal 15 agosto 2021 quando la Capitale cade in mano ai talebani ed esattamente 15 giorni dopo anche gli ultimi occidentali e afgani filoccidentali lasciano in fretta e in furia il Paese portando al collasso le ambasciate, tra cui anche quella italiana. E saranno proprio le tensioni e le difficoltà vissute durante gli ultimi giorni di presenza occidentale a fare da sfondo a Kabul. Dove le vicende dei singoli protagonisti si mescolano alla storia drammatica del Paese che da lì a poco vedrà l’invasione dei talebani in tutti gli aspetti della società.



Anticipazioni Un posto al sole, domani 10 settembre 2025/ Vinicio perde il controllo, Roberto rischia grosso

Kabul storia vera, parla la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati: “Drammatica attualità”

Kabul è una storia vera seppur romanzata ed i personaggi sono frutto di finzione anche se si ispirano a vicende reali. A tal proposito, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha confessato durante la presentazione: « è un progetto significativo e di drammatica attualità. Abbiamo voluto raccontare l’odissea di una famiglia alla ricerca di una via d’uscita e con la speranza di ritrovarsi, coerente con la nostra missione di servizio pubblico.» I Talebani sono un’organizzazione politica e militare afghana di ideologia fondamentalista islamica, presente anche in Pakistan dal loro ritorno al potere in Afghanistan il Paese ha fatto un’enorme passo indietro in tema di diritti e dimostrato in maniera emblematica che la democrazia con tutto il suo insieme di valori, ideali e diritti non si può esportare.