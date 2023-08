Kacper Kita/ “Polonia può essere destabilizzata da Putin”

Riflettori accesi sulla Polonia, Kacper Kita lancia l’allarme. Intervistato da Libero, l’analista politico e di difesa della Warsaw Institute Foundation si è soffermato sulla Wagner, che si appresterebbe a entrare in territorio polacco: “Vogliono destabilizzarci e le loro azioni sono chiaramente coordinate con Minsk e con Mosca. Non è un caso che in occasione del loro recente incontro l’autocrate bielorusso Alexander Lukashenko e Vladimir Putin abbiamo parlato della “Wagner che voleva andare in Polonia””.

Big Pharma contro Governo Usa/ "No ad abbassamento dei prezzi dei farmaci voluto da Biden"

Secondo Kita, si tratta della solita propaganda del Cremlino per creare il caos, ma il risultato sarà quello di rendere i polacchi ancora più ostili e sospettosi nei confronti di Mosca. Ma in realtà lo scopo è un altro: “Tentare di influenzare le elezioni per il rinnovo del Parlamento polacco in calendario fra ottobre e novembre”.

UK, prigione galleggiante "è una potenziale trappola mortale"/ La denuncia della FBU

L’analisi di Kacper Kita

Con la sua propaganda, la Russia spiega ai polacchi che il costo della vita è salito a causa del sostegno all’Ucraina e che si stava meglio prima: “Però, a differenza di quanto fatto in Germania dove la propaganda russa ha girato dei video molto espliciti sullo stesso tema, in Polonia questi messaggi continuano a viaggiare dietro le quinte”, l’analisi di Kacper Kita. A Varsavia nessuno prende esplicitamente le parti di Mosca, nessuno ha mai messo in dubbio il sostegno a Kiev. Una battuta anche sulle prossime elezioni polacche: “Il partito conservatore (PiS) al governo sembra avanti ma a questo giro c’è anche Konfederacja, una formazione populista e antisistema che si aggira al 15% e che oggi dice non volersi alleare né col PiS né col centrosinistra e che può impedire ai due contendenti di riportare una vittoria chiara”.

LEGGI ANCHE:

Avocado "Luna": gli scienziati sviluppano una nuova variante/ Né troppo acerbo né troppo maturo

© RIPRODUZIONE RISERVATA