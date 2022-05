Kaia Gerber fidanzata Austin Butler/ Baci appassionati a Cannes “Nuovi Gere-Crawford”

Ultimo appuntamento stagionale con “Che Tempo Che Fa” e nel talk show di Fabio Fazio su Rai 3 saranno protagonisti l’attore Premio Oscar Tom Hanks e Austin Butler, protagonisti del biopic “Elvis” di Baz Luhrmann, presentato di recente nella prestigiosa cornice del Festival di Cannes e nelle sale italiane dal prossimo 22 giugno. Ma l’ospitata dell’attore californiano classe 1991 sarà anche l’occasione per far luce sulla sua vita sentimentale: idolo delle teenager soprattutto grazie alle prime pellicole giovanili e ad alcune serie tv, Butler è tornato a monopolizzare le cronache rosa per via della sua relazione con Kaia Gerber, ovvero la figlia di Cindy Crawford.

Davide Rossi è ancora il fidanzato di Elodie?/ Marracash terzo incomodo

Ma chi è Kaia Gerber e cosa sappiamo della 20enne che da qualche tempo ha presto il posto di Vanessa Hudgens nel cuore di Austin Butler (i due si sono lasciati tuttavia nel 2020)? Andiamo con ordine e partiamo da un bacio e un vestito: il bacio è quello appassionato che Austin e Kaia Jordan si sono scambiati sul red carpet di Cannes in occasione della première del film su Elvis Presley. La figlia della Crawford si sono fatti notare dall’esercito di paparazzi non solo per le effusioni amorose ostentate davanti ai flash ma pure -va detto- per lo stile impeccabile. Per qualcuno il vestito rosso indossato dalla ragazza era un evidente omaggio a mamma Cindy che nel 1997 sfoggiò un outfit simile per un evento ospitato da Tom Ford.

Austin Butler, chi è?/ Il "nuovo Elvis" sarà presto il "genero" di Cindy Crawford?

KAIA GERBER, CHI E’ LA FIGLIA DI CINDY CRAWFORD E NUOVA FIAMMA DI AUSTIN BUTLER?

Non solo: anche se il parallelismo è un po’ forzato e tirato per i capelli, i baci scambiati in quel di Cannes tra Kaia Gerber e il suo nuovo fidanzato hanno richiamato alla memoria ancora una volta la supermodella statunitense ai tempi del suo matrimonio con Richard Gere. Butler-Gerber come i novelli Gere-Crawford dello showbiz internazionale? Proprio no, a parte l’effetto-nostalgia che raccoglie sempre proseliti anche se, in tema di coincidenze, ancora quell’abito rosso indossato dall’attrice losangelina ne ricorda un altro che aveva elegantemente ‘fasciato’ la Crawford alla cerimonia di consegna dei Premi Oscar nel 1991 al fianco ancora dell’ex marito Richard.

Rita Wilson, moglie di Tom Hanks/ Il matrimonio, i figli Chester e Truman, poi...

Ad ogni modo, negli ultimi tempi la Gerber si sta facendo conoscere non solamente come la ‘figlia di’ e anzi la relazione con Butler ha ufficialmente fatto schizzare in alto i due nell’ideale ranking delle coppie più in vista del momento. Nata nel 2001 a Los Angeles dalla relazione tra la modella e l’imprenditore Rande Gerber, Kaia Jordan ha cominciato a percorrere le orme della madre sin da bambina. Dopo aver posato a soli dieci anni per una linea Young di Versace, ha ufficialmente debuttato in passerella per Calvin Klein, sfilando anche al fianco della madre per Versace nel corso della Fashion Week 2018. Da lì è stata una vertiginosa scalata che l’ha portata a lavorare con gli stilisti più importanti, con tanto di copertina su Vogue nel 2021; intanto arrivava il debutto al cinema (2016, “Sister Cities”) e, di recente, l’annuncio della partecipazione allo spin-off della serie cult “American Horror Story”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA