Kaia Gerber, incidente per la figlia di Cindy Crawford/ Foto, braccio ingessato e…

Pubblicità

kaia”Ho avuto un piccolo incidente ma sto bene!” È questo il messaggio che accompagna la foto postata oggi da Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, che ha allarmato tutti i suoi fan. La bellissima modella si è mostrata sul noto social, dove conta 5,6 milioni di follower, in costume e braccio sinistro completamente ingessato. Non è chiaro cosa sia capitato alla figlia di Cindy Crawford che infatti preferisce non entrare nel dettaglio di quanto accaduto, ma semplicemente rassicurare tutti i suoi follower. Sotto la foto in questione sono infatti tantissimi i commenti e le domande curiose in merito all’incidente.

Kaia Gerber, ecco come ha trascorso questo periodo di quarantena

Di recente Kaia Gerber è stata intervistata da Refinery29. La figlia di Cindy Crawford ha raccontato come ha trascorso il suo tempo durante la pandemia. La ragazza ha svelato di averla passata tra libri, lezioni online, pet therapy e la ricerca di un nuovo look. “Di recente ho pubblicato un video su Instagram con Audrey Hepburn mentre si taglia i capelli perché ero arrivata al punto che dovevo fare qualcosa anch’io: o mi tagliavo i capelli o li tingevo”, ha confessato la Gerber, per poi aggiungere “Sentivo che stava per succedere qualcosa, quindi ho deciso di regalarmi un hair-momento indimenticabile a casa”. “Non so se lo consiglierei, ma ho appena usato il perossido di idrogeno, l’ho visto per caso online da qualche parte” ha poi dichiarato.

Visualizza questo post su Instagram had a little accident but i’m okay! Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber) in data: 16 Mag 2020 alle ore 10:25 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA