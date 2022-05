Kailia Posey morta suicida a 16 anni/ Era famosa per il meme della bimba sorridente

Kailia Posey è morta. Probabilmente a leggere questo nome vi chiederete chi sia, tuttavia guardando la foto di lei a 5 anni probabilmente la ricorderete immediatamente. Kailia, a soli cinque anni, era infatti diventata il volto più famoso del web per un meme con la sua faccia: la gif “grinning girl”. La smorfia, che la rese poi famosa in tutto il mondo, è quella che la bambina mostrò a Toddlers & Tiaras.

Oggi, a distanza di 11 anni da quel momento, arriva però la notizia della morte della ragazza, suicidatasi a 16 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita ieri ed è stata la famiglia a spiegare le cause del decesso, parlando a TMZ di suicidio. La ragazza stava infatti vivendo un periodo difficile e avrebbe deciso di farla finita.

Kailia Posey morta suicida: le parole della famiglia

Nella dolorosa dichiarazione della famiglia a TMZ si legge: “Sebbene fosse un’adolescente affermata con un brillante futuro davanti a sé, sfortunatamente in un momento impetuoso, ha preso la decisione avventata di porre fine alla sua vita terrena“. Kailia Posey era in un periodo molto positivo per la sua carriera, come ha spiegato la famiglia: “Ha vinto innumerevoli corone e trofei dopo aver gareggiato nel circuito dei concorsi per tutta la sua vita. Il suo acclamato talento come contorsionista aveva già ha portato a offerte di lavoro in tournée professionali ed era stata recentemente selezionata per essere una cheerleader al suo liceo il prossimo autunno”. Si legge infine su TMZ che la famiglia di Kailia Posey ha così istituito un fondo presso la Whatcom Community Foundation a suo nome, per fornire supporto ai giovani studenti in difficoltà.

