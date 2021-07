Kaio Jorge al Milan?/ Calciomercato: pressing rossonero, ma Juve e Napoli…

Nome bollente del calciomercato della Serie A è certo quello di Kaio Jorge, di recente accostato al Milan, ma pure finito nel mirino di diverse squadre del primo campionato nazionale. Parliamo dunque della punta centrale classe 2002, in maglia del Santos e in scadenza di contratto nel dicembre del 2021 che dunque ha presto attirato l’attenzione generale, con ottime prestazioni e tanti gol. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sul brasiliano sia forte il pressing rossonero: oroginariamente il club del diavolo valutava di concludere l’affare nella finestra di contrattazione invernale, ma potrebbe ora esserci spazio per un’importante accelerata, come ha affermato Maldini solo ieri a DAZN: “Potrebbe arrivare anche un’attaccante giovane, vogliamo fare le cose per bene e mettere le basi della squadra da subito”. Sarà Kaio Jorge dunque il prossimo colpo di calciomercato del Milan? Il profilo è adeguato al club: un giovane di ottime speranze (15 gol in 75 partite con i paulisti) da valorizzare sotto i colori rossoneri.

KAIO JORGE AL MILAN? ANCHE NAPOLI E JUVENTUS IN LIZZA

I tifosi del diavolo dunque sognano l’approdo di Kaio Jorge al Milan entro questa finestra di calciomercato, ma la dirigenza rossonero sa bene che non sarà facile portare il giocatore brasiliano fino a Milanello. Come abbiamo accennato prima, il profilo della giovane pUnta classe 2002 ha attirato non solo l’attenzione del Milan, ma di parecchi altri club della Serie A, Juventus e Napoli in primis. Stando infatti alle ultime indiscrezioni pare che Kaio Jorge sia finito nel mirino dei bianconeri, i quali pure per il suo ruolo stanno valutando anche Gabriel Jesus del Manchester City: anche i campani si erano fatti avanti nei giorni scorsi. Ma ora il Milan potrebbe aver completamente superato la concorrenza: va però ricordato che il Santos non valuta il cartellino del suo giocatore per meno di 10 milioni di euro.

