Kaio Jorge alla Juventus?/ Calciomercato, il Santos conferma: la base è 30 milioni

Di Kaio Jorge e dell’interesse di calciomercato della Juventus avevamo parlato circa due settimane fa: oggi arrivano anche le conferme da parte del presidente del Santos. José Carlos Perez è stato intervistato da Calciomercato.com e ha ammesso che la trattativa per il diciottenne attaccante esiste, ma che ci sono altri club interessati al giovane brasiliano. “Altre due società italiane e una francese, non faccio nomi perché non sono ancora usciti pubblicamente” ha detto il patron del Santos, che però ha di fatto lasciato intendere come il profilo del suo calciatore sia ormai conosciuto e visionato da vicino da tante squadre, ammaliate dal suo talento e forse convinte dal primo gol segnato tra i professionisti, peraltro in Copa Libertadores. Oggi l’emergenza Coronavirus ha fermato il campionato anche in Brasile: questo potrebbe essere un punto a sfavore dello stesso Kaio Jorge perché i club potrebbero decidere di aspettare per vederlo con maggiore continuità, ma dall’altra parte potrebbe essere un affare perché chiudere oggi la trattativa significherebbe riuscire ad abbassare il prezzo, puntando appunto sul fatto che il ragazzo abbia ben poche partite serie alle spalle.

KAIO JORGE ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, LA CONFERMA DEL SANTOS

Dunque Kaio Jorge potrebbe davvero arrivare alla Juventus: l’uscita del presidente del Santos potrebbe anche essere letta nell’ottica di mettere fretta ai campioni d’Italia costringendoli ad alzare subito la tosta, nel timore che la concorrenza drizzi le orecchie e si muova in anticipo. Su che prezzi stanno trattando dunque Juventus e Santos? “In Brasile, per evitare l’aggressività delle società europee, siamo costretti a mettere clausole alte” ha detto José Carlos Perez, che ha poi rivelato come la cifra per la rescissione automatica di Kaio Jorge è attualmente di 75 milioni di euro. Somma non indifferente, ma la Juventus può comunque trattare: anzi, lo stesso patron ha affermato che naturalmente il prezzo si può abbassare. “Con la Juventus parlavamo su una base di 30 milioni”: dunque è questa la cifra con la quale i bianconeri potrebbero portare il diciottenne attaccante nella nostra Serie A. Chiaramente, l’intromissione di altre squadre rischia di complicare i piani: dovrà essere bravo Fabio Paratici a presentare un’offerta soddisfacente per il Santos, bruciare le avversarie sul tempo e assicurarsi un ragazzo di cui si sta davvero parlando molto bene.



