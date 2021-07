Kaio Jorge alla Juventus?/ Calciomercato news, Napoli in pole position e c’è il Milan

CALCIOMERCATO NEWS, LA PUNTA NON RINNOVA COL SANTOS

Nel recente passato la Juventus ha spesso dimostrato di osservare con grande attenzione i giovani calciatori di talento cercando anche di bloccarli in netto anticipo rispetto alla concorrenza lasciandoli poi a giocare in prestito altrove così da maturare senza troppe pressioni a Torino. In questo senso si colloca l’interesse bianconero nei confronti di Kaio Jorge, ventunenne di proprietà del Santos con cui ha deciso di non rinnovare il suo contratto attualmente in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nell’annata calcistica 2020/2021 il brasiliano ha firmato sei reti e quattro assist in 23 presenze complessive tra campionati e coppe attirando su di sè gli occhi di diversi estimatori pronti a dare del filo da torcere alla Juventus per aggiudicarselo. La situazione contrattuale del giocatore potrebbe convincere il Santos ad intavolare una trattativa con una delle pretendenti per lasciarlo partire monetizzando qualcosa da reinvestire sul mercato e sopperire al vuoto lasciato dallo stesso.

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente da neanche una settimana ma la Juventus dimostra di guardare al futuro avendo messo nel mirino Kaio Jorge. Tuttavia la concorrenza non manca e secondo quanto rivelato dal giornalista verdeoro Vagner Federico attraverso il suo account Twitter, l’attaccante avrebbe trovato l’intesa con il Napoli: “È sempre più chiaro che l’attaccante Kaio Jorge non rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club a fine anno gratuitamente. Una fonte collegata al giocatore garantisce che ha già firmato un pre-contratto con il Napoli, dall’Italia.” Le indiscrezioni più recenti parlano pure del Milan sulle tracce di Kaio Jorge ma i rossoneri per ora si stanno dedicando ad altre operazioni come ad esempio il ritorno di Brahim Diaz. Nelle prossime settimane potrebbe quindi scatenarsi una vera e propria asta di mercato.

