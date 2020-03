Kaio Jorge alla Juventus?/ Calciomercato, Paratici si muove per il 18enne del Santos

Kaio Jorge alla Juventus? Questa la nuova indiscrezione di calciomercato che riguarda i bianconeri. In un momento nel quale si ferma lo sport in Italia, e magari anche in Europa, Fabio Paratici lavora ancora più assiduamente alle mosse per costruire la squadra del futuro. Il profilo di Kaio Jorge è entrato nel taccuino dei campioni d’Italia: l’attaccante brasiliano ha impiegato 21 minuti per segnare il suo primo gol all’esordio tra i professionisti, regalando al Santos la vittoria contro il Defensa nella fase a gironi di Copa Libertadores. Si tratta di un classe 2002 del Santos, che ha già una clausola rescissoria di 50 milioni di euro: in questo momento davvero troppi per un diciottenne che ha appena giocato la sua prima partita ufficiale, e allora la Juventus cerca di giocare in anticipo. Il piano? Acquistare Kaio Jorge in estate, tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto: secondo le indiscrezioni, Paratici vorrebbe chiudere l’operazione a 15 milioni che potrebbero essere sufficienti se pensiamo al profilo del brasiliano. Certo, bisognerà anche stabilire quale sarà la parabola del calciatore da qui a giugno ed è per questo che i bianconeri si stanno muovendo già ora.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: OCCHI SU KAIO JORGE

Il calciomercato Juventus ha dunque messo nel mirino Kaio Jorge. Un’operazione che potrebbe portare il giovane brasiliano in bianconero già in estate, per poi deciderne l’utilizzo: Fabio Paratici sta trattando il rinnovo di Paulo Dybala ma ci sono altri attaccanti che potrebbero lasciare la Continassa, da Cristiano Ronaldo a Gonzalo Higuain. In questo senso, la punta del Santos potrebbe anche rientrare nella rosa e giocare subito agli ordini di Maurizio Sarri (o chiunque sarà l’allenatore); tuttavia sappiamo bene che la Juventus ha un’alternativa importante, non la Primavera ma la sua Under 23 che in questa stagione si è dimostrata altamente competitiva, centrando la finale di Coppa Italia Serie C. Nella terza divisione, o magari in Serie B in caso di promozione della squadra, Kaio Jorge potrebbe maturare almeno nella prima parte della stagione, per poi fare il salto in prima squadra già nel corso dell’annata; staremo a vedere, intanto la Juventus deve provare a chiudere questa operazione beffando le big e rifacendosi dell’affare Erling Haaland, finito al Borussia Dortmund a prezzo di saldo considerato quello che ha mostrato e sta mostrando nel 2019-2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA