Kaio Jorge alla Juventus?/ Calciomercato: prima offerta da 20 mln, ma il Santos…

Affare di calciomercato caldissimo in casa della Juventus è certo Kaio Jorge, obbiettivo di Paratici e dirigenza bianconera per la prossima sessione di contrattazione estiva. Del talento del Santos abbiamo già detto tempo fa: la Juventus pare ammaliata dalle doti della punta classe 2002 brasiliana e la dirigenza pure pare impaziente di portar questo giovane gioiello in Italia, sotto l’ombra della Mole. Pure però già sulla carta l’affare non si annuncia affatto facile, pure essendo solo al mese di marzo e dunque ancora abbastanza distanti dalla finestra di contrattazione estiva (che pure potrebbe spostarsi ancora più in là per il perdurare dell’emergenza Coronavirus): il Santos infatti non pare voler lasciar andare via il proprio talento facilmente.

KAIO JORGE ALLA JUVENTUS: L’OFFERTA BIANCONERA E LE RICHIESTE DEL SANTOS

Stando dunque alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte quest’oggi dal portale calciomercato.com pare che il Santos stia facendo resistenza per il trasferimento di Kaio Jorge alla Juventus. Il club brasiliano ha fatto sapere di aver fissato a 30 milioni di euro il prezzo del cartellino della punta classe 2002, mentre per il momento la Juventus avrebbe fatto una prima offerta da 20 milioni di euro, sulla base di un prestito con opzione di riscatto dopo una stagione. L’offerta preliminare dunque non ha assolutamente trovato positivo riscontro tra gli ambienti del Santos e in questo momento delicato potrebbe rivelarsi ferale un intervento a gamba tesa del Real Madrid. Pure i Blancos infatti hanno messo nel mirino lo stesso Kaio Jorge e se agiranno con prontezza potrebbero davvero soffiare il talento brasiliano alla Vecchia Signora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA