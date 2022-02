Kaio Jorge, infortunio con Juventus U23/ Video Ginocchio ko? Si teme lesione…

Infortunio che pare purtroppo essere molto serio per Kaio Jorge, attaccante della Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio per 1-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Il brasiliano non è stato inserito in lista UEFA dal tecnico e nel pomeriggio odierno, di conseguenza, è stato aggregato alla formazione Under 23 del club bianconero, impegnata nel campionato di Serie C contro la Pro Patria. La gara è stata vinta dai giovani zebrati grazie a un sigillo di Brighenti dal dischetto al minuto numero 72, ma alla metà esatta del primo tempo un’altra tegola si è abbattuta sul club della Continassa.

Dopo avere perso nelle scorse ore Weston McKennie (frattura composta del secondo e del terzo osso metatarsale del piede sinistro, i tempi di recupero sono di circa 8 settimane) e Alex Sandro (lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra: le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni) e dovendo anche fare i conti con le assenze di Federico Chiesa (stagione finita per lui), Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Daniele Rugani, si può dire davvero che piova sul bagnato in casa Juventus: a giudicare dalle immagini giunte dallo stadio “Moccagatta” di Alessandria, infatti, il problema di Kaio Jorge sembra poter essere tanto grave da far calare anzitempo il sipario sulla sua prima annata tra le fila della Vecchia Signora.

KAIO JORGE, INFORTUNIO (VIDEO): SI TEME UNA LESIONE DEL TENDINE ROTULEO

A inquietare ulteriormente gli animi dei dirigenti, dello staff tecnico e dei tifosi della Juventus è senza dubbio la modalità dell’infortunio. Kaio Jorge stava andandosene sulla fascia sinistra sugli sviluppi di una rimessa laterale, sgusciando via a seguito di un corpo a corpo energico (ma regolare) con il difensore avversario, quando improvvisamente, senza che si verificasse alcun tipo di contatto né incrocio di gambe, è franato a terra, richiamando l’attenzione dell’arbitro.

Come riferito da Sky Sport, le sensazioni non sono incoraggianti: le immagini fanno temere una lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro. Nelle prossime ore il centravanti verdeoro sarà sottoposto ad accertamenti medici ulteriori, ma indubbiamente l’umore non sarà dei migliori. D’altro canto, Kaio Jorge sperava di sfruttare questa seconda porzione stagionale per accumulare minuti in prima squadra e trovare il suo primo gol con la Juve dei big. Aveva addirittura rifiutato alcune proposte concrete di trasferimento pervenutegli nel mercato di riparazione (Sassuolo in primis) pur di giocarsi le sue chance all’ombra della Mole Antonelliana, ma il destino pare essersi voluto accanire contro di lui.

