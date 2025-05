KAJ con “Bara Bada Bastu” sono il gruppo rappresentante della Norvegia in gara all’Eurovision 2025. Durante la prima semifinale KAJ ha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Ma chi sono i KAJ? Il trio musicale e comico finlandese-svedese originario di Vörå, nella regione dell’Ostrobotnia è composto da Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård. La band, nata nel 2009, si è fatto conoscere per canzoni in lingua svedese spesso in un dialetto locale, il Vora, che è una fusione di musica pop con elementi comici e satirici.

Il 2012 debuttano con il primo disco “Professionella Pjasalappar” seguito da diversi album fino alla svolta quando nel 2024 sono selezionati dalla SVT come concorrenti al Melodifestivalen. In quell’occasione trionfano vincendo così la possibilità di partecipare in gara all’Eurovision 2025 in rappresentanza della Svezia.

KAJ con “Bara Bada Bastu”, la Svezia tra i favoriti alla vittoria dell’Eurovision 2025

La performance degli KAJ con “Bara Bada Bastu” all’Eurovision 2025 ha indubbiamente lasciato il segno. Sui social in tantissimi hanno apprezzato la loro esibizione sottolineando anche che la Svezia per la prima volta in 27 anni partecipa con un brano in lingua svedese. “Cantare in svedese per la prima volta in 27 anni” – ha precisato un utente, mentre un altro ha aggiunto – “è svedese finlandese, parlato in alcune parti della Finlandia. Ma almeno è la lingua madre degli artisti ed è la prima volta in 27 anni che non ci esibiamo in inglese, quindi hai ancora ragione sul fatto che sia iconico!”.

Non mancano le critiche come chi ha scritto “brutta copia di cose già sentite”, ma c’è anche chi non può già più farne a meno scrivendo “la mia nuova droga. La svezia ufficialmente la migliore di sempre nella storia dell’eurovision”. Intanto per i bookmakers alla vigilia della finale dell’Eurovision non hanno dubbi: potrebbero essere i vincitori!